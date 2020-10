TV 2: Halvorsen klar for Uno-X – bryter med profflag

Proffsyklist Kristoffer Halvorsen (24) vender hjem til Norge og skal sykle for Uno-X.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Kristoffer Halvorsen skal sykle for Uno-X denne sesongen. Foto: Berit Roald / NTB

Saken oppdateres.

Det skriver TV 2 fredag formiddag.

Ifølge kanalen har Halvorsen signert en toårskontrakt med det norske laget.

U23-verdensmesteren fra Doha i 2016 og er blitt enig med sin amerikanske arbeidsgiver om å avslutte samarbeidet ett år før den opprinnelige kontrakten gikk ut.

«Doffen» blir dermed å se i Uno-X-trøye fra og med 2021-sesongen.

Solid lønnskutt

Etter det TV 2 erfarer vil Halvorsen gå betydelig ned i lønn neste år. I EF Pro Cycling ville han i 2021 ha hevet en lønn på over tre millioner kroner.

Slik blir ikke hverdagen i Uno-X.

– Det blir dyrere for «Doffen». Han har satt til side økonomien og tatt et tydelig valg for å bli toppsyklist. Om han kommer tilbake på det nivået han hører hjemme på, så er det ikke økonomi det vil stå på, sier Uno-X sjef Jens Haugland rundt økonomien.

På spørsmål hvorfor Halvorsen hentes til Uno-X, svarer sjefen:

– Vi henter ham fordi han vil tilføre en enorm spisskompetanse. Vi tror vårt system er riktig for Kristoffer i den fasen av karrieren han er inne i nå. Og han har selv ytret et sterkt ønske om å sykle her, sier han.

Hushovd: – Det er trist

Halvorsen slo gjennom som syklist da han ble verdensmester i U-23 VM i Doha i 2016. Etter to sesongen for norske Joker Icopal gikk Halvorsen over til profflaget Team Sky, nå kalt Team Ineos.

Etter to seire for Team Sky, valgte Halvorsen å signere for det amerikanske profflaget EF Pro Cycling før 2020-sesongen.

– Det er trist at han - med sitt store talent - ikke har motivasjon når han er i den øverste ligaen i sykkelsporten. Dette er muligheten som alle syklister drømmer om, men når realiteten ikke samsvarer med drømmen, så er det ikke lett, sier Hushovd til TV 2 om overgangen.