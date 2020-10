Klepp jobber for en ny scoring i sluttminuttene her.

Klepp kommer oppover på kanten og får lagt inn et lavt innlegg i boksen, men en god klarering gjør at bortelaget ikke får avsluttet mot mål.

Klepp vinner et frispark på halvdelen til Kolbotn etter at Fridlund er litt for aggressiv i en duell.

Et langt innkast blir litt farligheter i boksen til Kolbotn før Terland skyter langt over.

Klepp er på Kolbotn sin halvdel og kommer seg et stykke opp i banen, men en pasningsfeil gjør at Kolbotn vinner tilbake ballen.

Kolbotn ruller opp på ny på venstresiden og kommer til noen farlige sjanser, men Klepp-forsvarerne er akkurat på plass til å klarere. Tilslutt kommer det et skudd fra Orgill som går langt over.

Det er over ti dager siden forrige kamp for lagene. Forrige kamp var i NM hvor Kolbotn spilte mot Rosenborg på bortebane. Den kampen tapte de knepent 1-0. Klepp fikk besøk av Vålerenga og til ordinær tid sto det 1-1 på resultattavla, men i ekstraomgangene scoret Vålerenga to mål og vant dermed 3-1.

