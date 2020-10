Molde enkelt videre i Europa – vant overlegent på bortebane

Molde hadde få problemer med å ta seg videre fra 2. kvalifiseringsrunde til Europaligaen i håndball. Hypo Niederösterreich ble slått 30–21 i Østerrike lørdag.

Molde HK fra en tidligere kamp. Foto: Kjell Langmyren

Molde skaffet seg et strålende utgangspunkt med 28-19-seier hjemme, og viste i bortekampen at det ikke var ufortjent.

Etter en jevn start frem til 3-3, rykket Molde ifra. Ni minutter senere sto det 8–3 til det norske laget, og avansementet begynte å se virkelig trygt ut.

Til pause ledet Molde 14-8, og heller ikke etter hvilen maktet østerrikerne å reise seg. Så overlegne var Molde at spillerne både prøvde og lyktes med trick-scoringer.

Med et kvarter igjen å spille var Molde oppe i nimålsledelse 20–11. Den sto seg kampen ut da Sherin Obaidli scoret direkte fra avkast og sikret 30-21, en sterk borteseier og et klart avansement for Molde.

Mathilde Rivas Toft, Sherin Obaidli og Ingrid Helene Vikås ble toppscorere med sine fire fulltreffere. Alle Moldes elleve utespillere tegnet seg på scoringslisten.