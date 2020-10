Premier League direkte: Chelsea trenger en seier

Walker-Peters tar seg forbi Chilwell og felles. Frispark for Saints i god innleggsposisjon.

Kepa settes under press og spiller bort ballen på egen halvdel. Chelsea forsvarer seg godt. Spanjolen slipper med skrekken.

Kepa settes under press og spiller bort ballen på egen halvdel. Chelsea forsvarer seg godt. Spanjolen slipper med skrekken.

SÅ FÅR HAN DET! Werner åpner målkontoen i Premier League. Rundlurer Bednarek med et overhopp, drar seg innover forbi tre mann og legger ballen tilbake i hjørnet han kom fra. Kunstscoring av Werner!

Mål for Chelsea!

SCORING, MEN OFFSIDE! Chilwell pisker inn et strålende innlegg og finner Werner. Tyskeren header ballen i mål, men det vinkes korrekt for offside.

SCORING, MEN OFFSIDE! Chilwell pisker inn et strålende innlegg og finner Werner. Tyskeren header ballen i mål, men det vinkes korrekt for offside.

Soton ypper seg her. Kommer til flere gode innlegg, spesielt fra venstresiden til Bertrand.

Soton ypper seg her. Kommer til flere gode innlegg, spesielt fra venstresiden til Bertrand.

1-1 i store sjanser her nå.

1-1 i store sjanser her nå.

NESTEN FOR GJESTENE! Walcott stormer fremover, men takles før han får avsltte. Adams får istedet muligheten, men Kepa redder!

NESTEN FOR GJESTENE! Walcott stormer fremover, men takles før han får avsltte. Adams får istedet muligheten, men Kepa redder!

Werner spilles fri og går for noe som er en kombinasjon av skudd og innlegg. Triller over dødlinja.

Werner spilles fri og går for noe som er en kombinasjon av skudd og innlegg. Triller over dødlinja.

NÆRE! Chilwell spilles fri og avslutter ute til venstre og McCarthy redder. Returen faller til Havertz, men det vinkes for offside.

NÆRE! Chilwell spilles fri og avslutter ute til venstre og McCarthy redder. Returen faller til Havertz, men det vinkes for offside.

Gledelig for Frank Lampard å ha Christian Pulisic tilbake. Amerikaneren har vært ute med skade siden FA-cupfinalen mot Arsenal i sommer.

Gledelig for Frank Lampard å ha Christian Pulisic tilbake. Amerikaneren har vært ute med skade siden FA-cupfinalen mot Arsenal i sommer.

DEL