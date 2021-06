Da tennis gikk inn i mørket

Verdens beste tennisspillere frarøves nattesøvnen. Det skjer i French Open for første gang.

Argentinas Diego Schwartzman fikk merke hvordan det var å spille tennis mot de sene nattetimer. Foto: SARAH MEYSSONNIER / REUTERS

Mette Bugge Journalist

Det nye i denne Grand Slam-turneringen på grus er såkalte nattsesjoner som starter klokken 21.00. Når kampene, som den mellom sveitsiske Roger Federer og tyske Dominik Koepfer, varer i 3 timer og 25 minutter, blir det lange kvelder. Etter kampene er det pressekonferanser.

– Det blir ekstremt lange dager for spillerne, fordi de gjerne har trening på formiddagen, noen møter og kanskje et sponsoroppdrag, sier Øivind Sørvald i Norges Tennisforbund.

Han bidrar også i Eurosport og får selv lange dager som de øvrige i teamet.

French Open debuterer med dette formatet, men US Open og Australian Open har hatt det noen år. Det er de to andre av de fire største turneringene, mens Wimbledon er den tredje. I den turneringen, som skal foregå på gress på dagtid i sommer, er det ingen slike sene kamper.

Tyske Dominik Koepfer var med på den hittil lengste kampen i flomlyset. Det skjedde mot Roger Federer i 3. runde. Foto: Thibault Camus / AP/NTB

Bakgrunnen for tennis på kveld- og nattetid er flere:

For det første har hovedbanen i Paris fått tak. Kampene foregår på centercourten Philippe-Chartrier og kan spilles i flomlys.

Arrangøren kan selge billetter til to sesjoner hvert døgn, både til dag- og nattpass.

Tilbudet til amerikanerne blir større, fordi de kan se tennis på TV på ettermiddagen, ikke bare om morgenen.

Salgskanalen retter seg også mot TV i Europa, som da kan kjøpe tennis i beste sendetid.

Det blir mer penger å hente ved å utvide tilbudet med flere timer i døgnet, også når det gjelder salg av mat og utstyr.

Atmosfæren blir spesiell på denne tiden av døgnet.

Greske Stefanos Tsitsipas er så høyt på rankingen at han var satt opp på nattkamper. Foto: Thibault Camus / AP/NTB

Blir bedre fremover

Akkurat dette første året i Paris er det få tilskuere på grunn av pandemien.

– Men bare tenk hvordan det blir de påfølgende årene 2022, 2023 og inn mot OL i 2024. Da vil det ose fra tribunene når 15.000 mennesker samles på kveldskamper. Stemningen vil bli magisk, tror Sørvald.

I US Open er det for øvrig 25.000 som møter opp på disse kampene.

De som får spille på den tiden av døgnet er de ypperste av de ypperste. Storheter som Roger Federer, som trakk seg underveis i turneringen i Paris, da kroppen var forsynt, Rafael Nadal og Novak Djokovic er i denne ligaen. Det samme er Serena Williams, men nå er også hun ute etter et tap.

Fakta French Open Arrangeres vanligvis i mai-juni, men ble utsatt denne gangen på grunn av pandemien. Startet 9. juni, avsluttes kommende søndag med herrefinale i singel. Er den andre av de fire Grand Slam-turneringene som begynte med Australian Open i februar. Debuterte som en nasjonal turnering i 1891. I 1925 ble det åpnet for utenlandske spillere. I 1928 ble det bygd et nytt tennisstadion ved Porte d’Auteuil. Den er dagens centercourt, oppkalt etter Roland Garros, en krigsveteran fra 1. verdenskrig. Ofte blir også selve turneringen omtalt som Roland Garros. Rafael Nadal har vunnet 13 titler i French Open. Det er rekord. Michael Chang er den yngste vinneren. Han var 17 år, tre måneder og 20 dager i 1989. Den eldste er Andrés Gimenoa, som ble 34 måneder og ni måneder da han vant i 1972. Les mer

Banen badet i flomlys, mes det er mørkt i publikumsområdet. Foto: CHRISTIAN HARTMANN / Reuters/NTB

Kan dra ut i tid

Kamper i tennis på herresiden kan gå over fem sett og blir ekstra lange når spillerne er jevnbyrdige. Det fikk Casper Ruud opplevde mot Alejandro Davidovich Fokina. Den matchen varte i fire timer og 36 minutter. Dersom dette oppgjøret i 3. runde hadde blitt spilt på kveldstid, ville den vært ferdig nærmere to om natten. For kampene starter ikke før etter oppvarming klokken 21.15.

– Jeg tror at arrangøren i Paris vil justere starttidspunktet noe i fremtiden. Det er ikke særlig publikumsvennlig å være der til langt over midnatt, mener Sørvald.