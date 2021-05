Vipers til angrep på kulturdepartementet: – Diskriminerende

Vipers føler seg forskjellsbehandlet fordi spillerne må i hotellkarantene etter Champions League-triumfen. Samtidig slipper landslagspillerne i fotball unna.

Per Geir Løvstad er oppgitt over at Vipers-spillerne må i hotellkarantene etter Champions League-triumfen søndag. Foto: Jacob J. Buchard

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Forskjellsbehandlingen vi opplever satt opp mot fotballspillere som skal spille privatlandskamper er ikke god nok. Dette er skikkelig diskriminering fra kulturdepartementets side, sier daglig leder i Vipers, Per Geir Løvstad til Fædrelandsvennen.

Kulturdepartementet har foreløpig ikke besvart vår henvendelse.

Løvstad er selv i Budapest, hvor Vipers-jentene sto for en enorm bragd søndag kveld etter å ha slått franske Brest 34-28 i Champions League-finalen.

Les også Reistad hylles etter avskjedskampen: – Verdens desiderte beste håndballspiller

Les også Se bildene fra Vipers-bragden her

Mandag kveld lander Vipers-delegasjonen på Kjevik, før hotellkarantene venter i minst tre døgn (kan teste seg ut). Slik er det ikke for landslagsspillerne i fotball, som har fått dispensasjon til å kunne ta karantenen hjemme, og teste seg ut etter tre dager.

Måtte chartre fly

– Det vi ber om er disposisjon til å slippe karantenehotell, vi skal selvfølgelig være i hjemmekarantene i syv dager, sier Løvstad, som reagerer på at både Vipers og ishockeylandslaget, som for tiden spiller VM i Latvia, ikke får samme behandling.

– Vi og ishockeylandslaget måtte ha charterfly, hvis ikke kunne vi ikke reise. Mens NFF sender en del av sine spillere ned til Marbella på rutefly, hvor det er mye større fare for at de blir smittet, argumenterer Løvstad.

– Vi fikk beskjed om avslaget i dag tidlig. NFF tok kontakt med kulturministeren og fikk dispensasjon. Mens vi fikk avslag fra kulturdepartementet. Jeg synes dette er en dårlig presang fra regjeringen, jeg er veldig opprørt, sier Løvstad, som mandag har tatt kontakt med ordføreren i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland.

– Jeg har sendt en e-post til ordføreren i Kristiansand, for å be han ta kontakt med statsministeren, sier Løvstad.

Skisland har foreløpig ikke besvart vår henvendelse.

Reagerer på statsminister-tweet

Løvstad mener Vipers har levd under svært strenge retningslinjer i lang tid, og at smitteregimet i Budapest har vært strengt. Laget har ikke hatt smitte i troppen denne sesongen, tross mange utenlandsreiser.

– Vi testet oss to ganger før vi reiste på charterflyet. Så testet vi oss fire ganger mens vi har vært her nede. Dette er det strengeste regimet vi har bodd under av alle utenlandsturene. Spillerne har ikke forlatt hotellet, og har ikke hatt kontakt med noen av de andre lagene utover når de har møttes til kamp i hallen, forklarer Løvstad, som også reagerer på Erna Solbergs Twitter-melding etter Vipers-bragden søndag.

- Hun roste oss for en fantastisk innsats i går kveld, men gir oss ikke dispensasjon. Da kommer gratulasjonen fra statsministeren med en bismak.

For at Vipers skal slippe karantenehotell må antall smittede per 100.000 innbyggere være på under 150. Ifølge Løvstad var tallet for uke 19 og 20 på 102 i Ungarn. I tillegg må prosentandelen av antall positive tester i befolkningen være under 4 prosent. Tallet var tidligere på 6,6 prosent, men det ferskeste tallet for uke 19 og 20 er nå nede på 4,8 prosent, ifølge Løvstad.

– Det er snakk om 0,8 prosent i forskjell. Det er jo helt marginalt. Dette er flisespikkeri og byråkrati. Men vi gir oss ikke, vi kommer til å jobbe med saken helt fram til vi lander på Kjevik i kveld.

Han får hjelp av håndballforbundet.

– Vi skal stupe inn i dette mandag morgen. Det er helt meningsløst at de må på karantenehotell hvis vi sammenligner med en privatlandskamp i fotball. De får lov til å sone karantene hjemme. Det bør selvsagt Vipers-jentene også få med det regimet de lever under, sier håndballforbundets generalsekretær Erik Langerud til VG.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson kaller avgjørelsen «ubegripelig» i samme avis.

Han håper OL-aktuelle utøver i Vipers slipper hotellkarantenen. Reglene kan gi unntak for dem.

Vipers lander etter planen i Kristiansand klokken 18.50 mandag.

Fædrelandsvennen planlegger å sende live fra Kjevik når laget lander.