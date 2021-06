Myggen inn i Starts trenerteam til fredagens kamp

Utviklingssjef Alexander Øren går sammen med Erik Mykland og Adolfo Rodriguez inn i trenerteamet.

Foto: Jacob J. Buchard

Det bekrefter Start på sin nettside.

«Etter at Start valgte å avslutte samarbeidet med Joey Hardarson og Mattias Andersson tidligere i dag, er utviklingsleder Alexander Persson Øren og spillerutviklerne Adolfo Rodriguez og Erik Mykland tatt inn i trenerapperatet som vil lede laget mot Ull/Kisa på fredag.»

«Det blir i samarbeid med Andreas Jensen, Frode Birkeland og resten av det nåværende støtteapparatet.» skriver Start.

Like før klokka 21 fikk Fædrelandsvennen tak i Andreas Nielsen, styreleder i IK Start.

– Når man foretar et trenerbytte er det alltid et ønske om sportslig endring. Jeg vil først og fremst få takke Joey og Mattias for den innsatsen og tiden de har lagt ned i Start. Det er en avgjørelse som er tatt hundre prosent av IK-styret, sier Nielsen.

Han sier det har vært en «pågående prosess i styret» og at den endelige avgjørelsen om å kvitte seg med Hardarson og Andersson kom mandag.

– Vi ser at vi ønsker å trekke Start i en annen retning. Det er en evaluering vi har tatt over tid, sier Nielsen.

Om trioen som nå skal lede laget sammen sier han følgende:

– Vi har tro på den kompetansen de besitter og at det skal fungere veldig fint sammen. Så er de gutter som er veldig glad i Start og som ønsker å bidra, sier Nielsen.

Han ønsker ikke å kommentere om de har nye trenernavn på blokka.

