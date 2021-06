Fem snakkiser etter TIL-triumfen i Bærum: «Den mangeårige kapteinen måtte se seg senket av de nye Gutan»

Moses-dobbel ga TIL-seier. Og hvorfor er «Gutan» bedre borte enn hjemme? Vi gir deg fem tema etter Stabæk-TIL

Ebiye Moses i duell med Simen Wangberg i kampen mellom Stabæk og TIL. Foto: Berit Roald

STABÆK-TIL 0–3

1) Simen Wangberg – del 1

En halv uke før seriestart mot Bodø/Glimt 9. mai kom bekreftelsen. TIL-kaptein Simen Wangberg (30) var solgt til Stabæk. Siden da har TIL ikke akkurat vært potte tett i forsvaret, og målene har vel egentlig rent inn i de første seks kampene.

Spenningen var derfor stor på hvordan han ville påvirke kampen mellom lagene på Nadderud denne mandagskvelden. Da lagene kom, 75 minutter før kampstart, ble alt dette satt på vent. Wangberg var benket av sin nye trener Jan Jönsson, og måtte sitte de første 36 minuttene på benken.

Han fikk i stedet se at TIL tidlig tok ledelsen.

2) Moses-dobbel – stoppet den gryende måltørken

Ebiye Moses sørget for det målet. Åtte og et halvt minutt var spilt da han kontrollerte inn en avslutning, etter å ha stått på rett plass innenfor femmeteren. Ikke et ferdigscoret mål, men derimot slik en spiss skal gjøre det.

Bare fem minutter gikk deretter før samme mann hadde doblet ledelsen. August Mikkelsen og debutant Felix Vrede Winther kombinerte på TILs høyreside. Mikkelsen dro av en spiller, gikk til dødlinja, og skjøt et innlegg langs målstreken.

Og hvem andre enn Moses sto på rett plass, som på det første målet. Kanskje var det offside, men tvilen kom TIL-spilleren til gode, og dermed ble målet godkjent.

Deilig for nigerianeren, som ikke hadde scoret siden han puttet to mot Molde i andre serierunde. Når situasjonen er så usikker rundt Runar Espejord, er det akkurat dette Moses må levere for «Gutan».

3) Simen Wangberg – del 2

Stabæk kom til et par farligheter midt i omgangen, og det ble et visst press før dommeren blåste til pause. 36 minutter var spilt da Stabæk-sjef Jönsson valgte å sette inn trumfkortet.

Simen Wangberg kom inn for Nicolas Pignatel Jenssen. Du finner mange TIL-supportere som så dette som et sikkert tegn på at «Gutan» kom til å slippe inn mål, og at Wangberg kom til å gjøre det.

Slik gikk det ikke. Derimot var det Wangbergs feil som sendte Moses alene med keeper – på en hel banehalvdel – etter 70 minutter. Den klarte nigerianeren ikke å ta vare på, men skjøt på Robert Sandberg i Stabæk-målet. Dermed ikke noe hat trick til TIL-spissen.

4) Nytt Totland-mål

Om det i det hele tatt var spenning i kampen et par minutter før full tid, fjernet Tomas Totland den. Han ble matchvinner mot Viking på 16. mai, og også i denne bortekampen fant han nettet.

Et godt innlegg fra Adam Ørn Arnason fant Totland på borte stolpe. Noen minutter tidligere hadde Totland trolig blitt snytt for en scoring, som ble annullert for offside. Men denne gangen kunne ingenting stoppe bergenseren. Hodestøtet gikk rett i mål, og det ble helt stille på arenaen, foruten noen jublende TIL-spillere.

5) Hvorfor er TIL bedre borte enn hjemme?

Det er spilt bare syv kamper, jeg vet det. Men tendensen er interessant. TIL har tatt poeng i tre av fire oppgjør utenbys. To seire, en uavgjort og ett tap er egentlig topp seks-fart – hvis det samme hadde vært tilfelle på Alfheim.

Men hjemme har TIL ikke fått det til, resultatmessig. Bare ett av ni poeng gjør at TIL har kommet skjevt ut av startblokkene.

TIL framstår likevel mer bestemt, og tryggere på bortebane. De får mer rom å spille i, og klarer å utnytte det. Kampene på Alfheim har også blitt av den spesielle sorten, som tapet mot Sarpsborg, der TIL fikk Anders Jenssen utvist etter bare 12 minutter.

En slik analyse er nok enklere å ta halvveis i sesongen, men allerede nå ser vi trenden til at TIL er god når de er sørpå. Det er noe å bygge på i hvert fall.