Ryggskaden gjorde «alt» vondt

Stefano Vecchia må fortsatt trene alternativt, men når han er tilbake forventer han mye mer av seg selv.

Det blir lite fotballspilling på Stefano Vecchia om dagen. - Det er aldri morsomt å være på sidelinjen, sier han. Foto: Richard Sagen / Schibsted

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

- Status er egentlig at jeg har vondt i ryggen, og at vi forsøker å finne en løsning. Det har kjentes litt bedre de seneste dagene, men vi må ta det dag for dag, sier Stefano Vecchia.

Intervjuet med Adresseavisen gjøres onsdag, rett etter at den svenske vingen har vært på en joggetur. Mens lagkameratene koser seg med fotball ute på treningsfeltet, må Vecchia trene annerledes.

Vecchia pådro seg skaden mot Viking 13. mai, fortalte RBK-lege Reidar Due i slutten av mai.

- Alt tyder på prolaps i ryggen, sa Due til Adresseavisen da.

- Jeg kjente at det hugget til i ryggen, og at noe var feil. Det var det, forteller Vecchia.

26-åringen spilte de to påfølgende kampene – den seneste mot Brann 20. mai – før han måtte kaste inn håndkledet.

Og siden har Vecchia trent alternativt.

- Stefano har en prolaps i ryggen. Han sliter voldsomt. Vi vet ikke helt når vi har ham tilbake igjen, sa Rosenborg-trener Åge Hareide til rbkweb tidligere denne uken.

- Hvis prolapsen tørker ut, blir han ganske fort bra, tror jeg, la han til.

Plages i hverdagen

Heller ikke fredag var Vecchia på feltet sammen med lagkompisene sine.

- En fotballspiller vil spille fotball. Men jeg forsøker å holde meg rolig. Dette er ikke en skade som skal være alvorlig eller ta lenger tid, og det er det jeg forsøker å tenke. Det er klart jeg vil spille fotball, det er aldri morsomt å være på sidelinjen, men det er ikke så mye annet å gjøre enn å tenke positivt, sier han.

Og medgir at ryggplagene preger ham også utenfor fotballen.

- Det blir veldig spesielt i og med at det påvirker i hverdagen. Jeg kjenner smerter ikke bare på banen, men også hjemme. I begynnelsen var alt vondt, men på to uker ble det litt bedre og mindre smertefullt. Nå kjenner jeg meg «levende», i hvert fall. Så får jeg forsøke å bli levende på banen snart også, sier han.

Glad det ikke er knetrøbbel

Vecchia har slitt med sin andel skader gjennom karrieren, men fjoråret gikk bedre og han spilte mye for Sirius. Under et intervju med Adresseavisen da Rosenborg var på treningsleir på Frøya i februar, sa han også:

- Jeg vil ikke lenger være historien om alle skadene.

- Jeg kjenner at skaden jeg har nå, er mulig å fikse. Jeg hadde kjent meg mer frustrert om det var et kne eller noe jeg har hatt før. Forhåpentligvis er det bare en overbelastningsskade etter mye trening, treningskamper, spill og tett program. Jeg har kjent meg bra, men ryggen sa fra. Det er surt, men ikke så mye å gjøre med, sier han nå.

Ikke fornøyd med prestasjonene

Annet da enn å trene alternativt og gjøre øvelser han blir bedt om å gjennomføre. Og når han kommer tilbake på banen, ønsker han å vise seg fra en annen side enn i sesonginnledningen.

Etter lovende takter i oppkjøringen, har det blitt så som så i de fire seriekampene han rakk å spille før ryggplagene tok ham.

- Jeg synes ikke jeg har kommet opp dit jeg vet jeg kan. Jeg forventer meg mye mer, faktisk. Så tror jeg at laget kommer til å bli bedre og bedre med tiden. Vi har tatt mye poeng, men spillemessig tror jeg vi kommer til å bli bedre. Det kommer til å gjøre det enklere for oss der fremme å levere spillemessig også, sier han.

Og gjentar:

- Jeg forventer mer av meg selv. Det skal mye til for at jeg skal være fornøyd, men det er klart jeg kan mye bedre enn dette.