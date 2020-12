NFF ber Start vurdere isolasjon av spillerne

Norges Fotballforbund har bedt alle toppklubber om å se på muigheten for å isolere sine spillere. Start ser ikke for seg store grep for egne spillere.

Martin Ramsland og Eirik Schulze i duell med Vikings Henrik Heggheim i Stavanger lørdag. Foto: Carina Johansen, NTB

– Vi må ta en diskusjon på dette internt. Spillerne her har allerede tatt stort ansvar, og lever ganske isolerte liv utenfor banen, så jeg ser ikke for meg at vi kommer til å ta store grep, sier Christopher MacConnacher, daglig leder i Start.

Til NRK bekrefter konkurransedirektør Nils Fisketjønn at Norges Fotballforbund mandag kveld anmodet klubbene i Eliteserien og 1.divisjon om å gå i isolasjon.

– Det stemmer at vi har anmodet klubbene på det sterkeste om å vurdere dette, sier konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn, til NRK.

Flere klubber har hatt smitte

Flere toppklubber har hatt smitte i spillertroppen. Tre Odd-kamper er utsatt på grunn av smitte på tre spillere i troppen. Det har også vært smittetilfeller i Brann, Strømsgodset, Viking, Bodø/Glimt og Rosenborg tidligere. Blir det flere tilfeller kan det bli vanskelig å gjennomføre sesongen i 2020. Det er NFFs hovedargument overfor klubbene.

– Vi ønsker selvfølgelig ikke å spille i romjulen. Vi vet mange spillere hos oss bruker det å komme hjem til familiene sine til jul som en slags gulrot denne sesongen. Det har vært en tøff periode for mange av våre spillere, særlig dem som ikke er fra byen og som ikke får sett familiene sine, sier MacConnacher, som mener Start har gode forutsetninger for å holde smitten ute av troppen slik klubben opptrer i dag.

Kan ikke pålegge isolasjon

– Vi har i tillegg lite smittetrykk i byen her. Jeg skjønner det er annerledes for klubber der spillere har jobb ved siden av, eller der smittepresset er høyere, sier Start-lederen.

Start-spillerne lever i såkalt fritidskarantene i dag. Det betyr minimal kontakt med andre enn nærmeste familie utenom treninger og kamper.

Det er foreløpig usikkert hvordan en isolasjon av toppspillere i Norge skal foregå i praksis. NFF har varslet at de vil komme med mer informasjon tirsdag, men presiserer at de ikke kan pålegge klubbene isolasjon.

– Det ville være et tiltak som beveger seg langt inn i den enkeltes private sfære. Vi kan oppfordre og søke å legge til rette for en type isolasjon, sier Fisketjønn til NRK.