Nødkeeperens utrolige drama: – Satt bare og ba til Gud

Onsdag kveld briljerte Per Kristian Bråtveit (24) i landslagsdebuten. Veien dit var av det usannsynlige slaget.

TRØBLETE OPPLADNING: Per Kristian Bråtveit landet i Wien 7,5 time før kampstart. Foto: Stina Stjernkvist / TT NYHETSBYRÅN

– Fem dager? Det føles som et år. Det er de fem lengste dagene i mitt liv, sier Bråtveit til VG etter nødlandslagets 1–1-kamp borte mot Østerrike i Wien.

Det er faktisk bare fem dager siden han ble kalt opp til den opprinnelige landslagstroppen, fordi Norge måtte klare seg uten eliteseriekeeperne Sondre Rossbach og André Hansen til det de trodde skulle bli en reise til Romania lørdag.

Så enkelt ble det ikke. Bråtveit stilte opp i Oslo på lørdag med en plan om å reise samme dag, men satt isteden fast i karantene på Thon Hotel Storo med resten av troppen. Mens lagkameratene i tur og orden reiste hjem søndag, ble Bråtveit værende, for han har hatt coronavirus og kunne dermed bli med nødlandslaget til Østerrike.

Mandag kom nødlandslaget flyvende inn til Oslo fra diverse europeiske byer. Tirsdag morgen var alle på et hotell i nærheten av Oslo Lufthavn, isolert på hvert sitt rom mens de ventet på prøvesvarene som tillot dem å møtes for å reise sammen til Wien.

17 prøvesvar var negative. Ett var såkalt «inconclusive». Usikkert. Det var Bråtveit sin test.

– Det var et slag i trynet. Jeg følte at hele uken hadde vært turbulent. Nå var vi endelig alle sammen i Norge, vi var klare til å fly, jeg visste at jeg hadde hatt corona, så jeg tenkte jeg var «good to go». Så får jeg den. Da blir du tom. Jeg tenker «selvfølgelig skal dette skje meg nå», sier keeperen.

NØDLANDSLAGET: Per Kristian Bråtveit (2.f.v. på bakerste rad) rakk kampen med et nødskrik. Foto: ÖFB/Christopher Kelemen

Nødlandslaget reiste til Wien mandag ettermiddag – med én keeper. For Bråtveit fortsatte kampen mot klokken i Norge.

– Jeg ble ringt ned av alle i Norge mer eller mindre. Men jeg måtte jo ta telefonen også, for jeg måtte snakke med de som skulle fikse nye tester for meg. Det ble en spennende mandag, sier Bråtveit.

Han tok en hurtigtest og en ordinær test. Svaret på hurtigtesten kom etter bare en time.

– Det var den lengste timen i mitt liv. Jeg satt bare og ba til Gud om at den var negativ. Herregud. Da er det mye som går gjennom hodet. Det var ganske tøft.

Hurtigtesten var negativ. Dermed kunne Bråtveit få reise til Wien onsdag morgen, samme dag som kampen. Før privatflyet tok av fra Oslo lufthavn, kom også svaret på den ordinære prøven. Negativ igjen. Alt var klart til kamp.

– Det var en interessant opplevelse å reise alene i privatfly på kampdagen. Jeg så ikke for meg det. Men da det var løsningen jeg kunne ta, så var det ingen tvil, sier Bråtveit, som kostet Norges Fotballforbund rundt 100.000 kroner som følge av den ekstraordinære transporten.

– Jeg må takke hele apparatet som har jobbet rundt med dette. For da jeg fikk testen som var «unconclusive», tenkte jeg at det var «game over». Alle jobbet på spreng for meg etter det. Jeg skylder ganske mange ganske mye, sier Bråtveit.

FLYET: Slik så Bråtveits privatfly ut. Foto: Flightradar

Tidlig onsdag ettermiddag landet han i Wien, 7,5 time før kampstart. Men da det gjaldt, sto han frem, blant annet med en vanvittig redning på en avslutning av Adrian Grbic. Nullen røk på overtid, men det bryr Bråtveit seg ikke så mye om.

– Dette er det største jeg har gjort. Det vi har gjort her nå, har vært utrolig stort. Jeg tror også folk har satt veldig stor pris på det, sier haugalendingen.