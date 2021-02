Jakob til Aftenbladet etter rekordløpet: - Det vi gjør er rett og utvikler oss

Jakob Ingebrigtsen brøt nye barrierer da han ikke bare satte europarekord med 3.31.80 på 1500 m innendørs, men for første gang også slo en av legenden Hicham El Guerrouj rekorder.

Jakob Ingebrigtsen knuste både konkurrenter og rekorder innendørs i Frankrike tirsdag kveld. Foto: Petr David Josek / AP

– Jeg er litt overrasket over at det gikk så lett og så fort, sier Jakob Ingebrigtsen på telefon fra Lievin i Frankrike til Aftenbladet etter at han har fått summet seg.

– Vi har trent bra, og jeg vet at formen er god, men var usikker siden løpet gikk innendørs med krappe svinger.

– Resulatet viser at det vi gjør på trening er rett, vi utvikler oss hele tiden, understreker en glad Jakob Ingebrigtsen.

– Jeg er sjokkert, utbrøt trenerpappa Gjert Ingebrigtsen på telefon fra Lievin i Frankrike umiddelbare etter løpet overfor Aftenbladet.

– Helt enormt

– Jakob har tydeligvis tatt et nytt steg mot himmelen, det er helt enormt det han presterer, tilføyde treneren som sto og passet på klærne til guttene, og irriterer seg mektig over at han ikke fikk sett hele løpet på monitoren i omkledningsrommet.

Han fikk se det samme som tv-seerne, det vil si litt fra starten, deretter ingenting før Jakob spurtet fra alt og alle de siste to, tre hundre meterne.

Han løp fra verdensrekordholder innendørs, Samuel Tefera, som ingenting, han endte over fem sekunder foran nummer to, spurteren fra Polen, Marcel Lewandowski.

Han endte med ny europarekord innendørs, han var bare åtte små tideler fra verdensrekorden til Tefera, han slo legenden Hicham El Guerrouj stevnerekord i Lievin.

Algirerens verdensrekord utendørs, 3.26,00, er det ultimate målet. Jakob er på god vei med 3.28,68 fra Monaco i fjor.

Trening og atter trening

– Mitt første løp for sesongen etter massevis med trening, men jeg løper alltid for å få gode tider, sa Jakob til under et intervju med en oppglødd reporter for stevnearrangøren.

– Trening, trening og atter trening, var svaret reporteren fikk da han ville vite hvordan 20-åringen kunne være så god.

Broder Filip Ingebrigtsen løp på bane for første gang siden Monaco i juli i fjor. Han kom borti noe trøbbel helt i starten og endte på 3.40.

Trenerpappa Gjert Ingebrigtsen ante ikke hva som hadde skjedd da vi snakket med ham, men Aftenbladet kommer tilbake med mer så snart treneren har fått forklaringen.

Noen minutter senere har han fått forklaringen:

– Ikke noe spesielt galt, det var bare sånn at kroppen ikke fungerte. Filip var umiddelbart litt fortvilet, men etter snart seks uker trening i 2300 meters høyde, er det sånn som skjer. De har kjørt noen baneøkter den siste tiden og opplevd at det har gått litt opp og ned, sier Gjert Ingebrigtsen.

Drar tilbake til Spania

Han er for øvrig bestyrtet over de manglende dopingkontrollene under stevnet. Jakob Ingebrigtsen har selv bedt om å bli testet, det er viktig blant annet for å få godkjent europarekorden.

Etter stevnet i Frankrike returnerer Gjert Ingebrigtsen til Norge, mens Jakob og Filip drar tilbake til basen på 2300 meters høyde i spanske Sierra Nevada. Der blir det nye økter på tredemølle samt baneøkter innendørs.

– Planen er at vi skal være i Spania og reise derfra til EM innendørs i Torun i Polen om drøye to uker, forteller Jakob Ingebrigtsen som syns det var leit med Filip.

– Sannsynligvis er det utslag av at vi kommer rett fra høyden, tenker 20-åringen.