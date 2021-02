Ny utsettelse for ishockeyen: får ikke starte opp igjen til uken

Regjeringen har satt en stopper for eliteserien ishockeys håp om å sette i gang igjen med kamper kommende torsdag.

Eliteserielagene i ishockey må fortsatt vente på klarsignal for å spille kamper. Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Nettstedet nitten.no melder at det ikke kommer ny informasjon om stans i seriespillet i idretten før 18. februar. Det er dagen der norsk ishockey hadde planlagt å starte opp igjen etter koronapausen med fire eliteseriekamper.

Norges Ishockeyforbund hadde lagt opp til å fullføre grunnserien med 36 kamper for hvert lag og deretter gå over i et sluttspill med færre oppgjør i hver kampserie.

Den siste informasjonen tyder på at man kan måtte stramme ytterligere inn på antall kamper for å bli ferdig med sesongen til 1. mai.

Regjeringen innførte 18. januar stans i alt seriespill for voksne i to uker. Denne perioden ble senere forlenget med ytterligere to uker, og per nå er det ukjent om den blir forlenget enda en gang.