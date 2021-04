Mot lysning for breddeidretten: – Fra idrettens side har ingen lidd mer

Breddeidretten har ligget brakk siden koronapandemien rammet Norge. Nå nærmer gjenåpningen seg. Fra neste måned kan treningsaktiviteten bli gjenopptatt.

Fjorårets fotballsesong ble avlyst for Lørenskog og resten av klubbene i 3. divisjon. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

NTB-Bernt Harald Brennevann og Stian Grythaugen

Regjeringen vil åpne gradvis for organisert trening og kamper i den voksne breddeidretten. Det kom fram da statsminister Erna Solberg (H) var på talerstolen i Stortinget onsdag.

Der la hun fram regjeringens plan for gjenåpningen av samfunnet.

Organisert trening for voksne breddeidrettsutøvere ligger på trinn to i den fire trinn store planen. Det gjelder både innen- og utendørs. Muligheten for konkurranseaktivitet er plassert på trinn tre.

Det er lagt opp til en periode på tre uker mellom hvert trinn.

Dermed er det håp om oppstart av treninger for breddeidretten neste måned. Tredje trinn kan være innført innen slutten av juni, opplyste statsministeren.

Har blødd og lidd

Kulturminister Abid Raja (V) er glad for å kunne gi breddeidretten gode nyheter.

– De som har lidd mest i idrettsfamilien, er breddeidretten for voksne. I realiteten har det ikke hatt åpning i det hele tatt. Alle som har drevet med en viss idrett, enten det er fotball, basket eller squash, vet hvor stor del av livet vårt dette er, sier han til NTB.

– Breddeidrettsklubbene over hele Norge har blødd og lidd. Dette er en stor gledens dag når vi nå kan si at i slutten av mai kan ventetiden deres være omme. Endelig har vi kommet dit. Fra idrettens side er det ingen som har ofret mer enn breddeidretten, tilføyer han.

Statsminister Solberg understreket i sin redegjørelse onsdag at tidshorisonten som nå er skissert, er basert på anslag.

– Når vi ser at det er trygt, og smitten ikke øker igjen, vil vi gå videre til neste trinn i planen, forklarte hun.

Trinnvis for barn og unge

Helsemyndighetene skal i løpet av neste uke foreslå en konkret modell for gjenåpning av breddeidretten.

Også barne- og ungdomsidretten har vært satt på vent den siste tiden. På trinn én åpnes det igjen for organisert trening. Trinn to åpner for at barn og unge kan konkurrere og trene organisert innenfor én og samme kommune. På neste trinn legges det opp til at de kan delta på innen- og utendørsaktivitet på tvers av kommunegrensene.

– Vi er glade for at barn og unge prioriteres i myndighetenes gjenåpningsplan, og at disse så snart som mulig kan komme i gang med normal trenings- og konkurranseaktivitet, først lokalt, dernest regionalt, sier idrettspresident Berit Kjøll til NTB.

– Samtidig er nå breddeidrettsutøvere over 20 år for første gang inkludert i en gjenåpningsplan for idretten. Det er positivt. Det siste året har vært smertefullt for våre voksne breddeidrettsutøvere, men nå ser vi endelig et lite lys i enden av tunnelen, tilføyer hun.

Hardt rammet

Idretten har vært hardt rammet av koronarestriksjoner i over ett år. Det har særlig gått utover breddeaktiviteten for voksne, som har hatt konkurransenekt siden 12. mars i fjor.

Hele 2020-sesongen gikk fløyten for alle bak toppidretten.

Breddeidretten trodde de fikk et lysglimt allerede for et halvt år siden. Da la regjeringen fram en plan som i etappevis skulle få voksne over 20 år tilbake i aktivitet. Men en ny bølge med koronasmitte stoppet oppmykningen.