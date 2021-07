Her jubler RBK-leiren for nyheten: – Det var dette vi hadde håpet på

RBK skal søke om å få spille de første europakampene på eget kunstgress.

Flere sentrale RBK-folk var samlet for å følge trekningen på Koteng Arena fredag ettermiddag. Da trekningen var klar, ble det full jubel i rommet. Foto: Christine Schefte

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

LADE: Minsk, Levante og Celtic.

Det er lagene som RBK må slå ut i første omgang for å komme seg til gruppespillet i Champions League.

– Vi er fornøyde med trekninga. Dette er lag vi kan slå, og vi syns det er kule motstandere, sier styreleder Ørjan Engen til Adresseavisen etter trekninga.

Vil spille kampene i Trondheim

Sammen med et knippe sentrale RBKere, fulgte han trekninga direkte fra Koteng Arena.

– Vi vet absolutt ingenting om lagene, så ærlige må vi være, sier Engen.

Styrelederen opplyser at Rosenborg skal søke om å være arrangør for den første kvalifiseringsrunden.

– Det er to årsaker til at vi ønsker det. For det første kan vi tjene penger på det. I tillegg ønsker vi ikke å gi fra oss kunstgressfordelen. De andre lagene er nok ikke vant til å spille på det underlaget, og derfor er det en fordel for oss å spille kampene her i Trondheim.

Styreleder Ørjan Engen sier RBK ønsker å være arrangør for den første kvalikrunden. Foto: Christine Schefte

Les også Nedslående nyhet for jublende RBK-spillere

– Vi ser at det kan gå

RBK-keeper Kristine Nøstmo tror de har gode muligheter til å avansere fra den første kvalifiseringsrunden.

– Det var dette vi hadde håpet på. Vi vet ikke altfor mye om nivået på motstanderne, men vi slapp Arsenal og Hoffenheim, og da er vi fornøyde.

– Hva er ambisjonen deres?

– Å gå videre. Vi ser at det kan gå.

Nøstmo fikk denne uka bekreftet at hun har et brudd å hånda, og er derfor ute av spill i fem-seks uker. Nå håper RBK-keeperen at hun rekker europakampene i august.

– Det er planen. Samtidig vet man aldri hvor fort det vil gro. Men målet er å være klar til kvaliken.

RBK-keeper Kristine Nøstmo håper at hun er skadefri og kampklar til europakampene. Foto: Christine Schefte

Les også Forventer bud på RBK-stjernen

Håper de slipper å reise

Slik reagerer RBK-trener Steinar Lein på trekningen:

– Vi vet veldig lite om motstanderne. Det blir veldig spennende. Jeg tror absolutt det er mulig at vi avanserer til den andre kvalikrunden.

– RBK ønsker å spille kampene hjemme i Trondheim. Hvor stor fordel vil det være for dere?

– Den største fordelen er nok at vi slipper å reise til et annet land. Vi kan lade opp i ro og fred hjemme i Trondheim. Den fordelen er nok større enn selve underlaget. Mange lag trener og spiller en del på kunstgress, så mange er vant til det. Vi håper vi får lov til å være arrangør for den første kvalifiseringsrunden.

Lein tror et gruppespill i Champions League kan bidra til at flere av nøkkelspillerne blir værende i Rosenborg. Tidligere denne uka uttalte RBK-treneren at han forventer at det vil komme et bud på Julie Blakstad før kontrakten hennes går ut etter neste sesong.

– Et gruppespill vil også gjøre oss til en enda mer attraktiv klubb å komme til, sier han.

RBK-trener Steinar Lein tror det er en fordel om RBK kan få spille første kvalifiseringsrunde hjemme i Trondheim. Foto: Christine Schefte

Må gjennom to kvalikrunder

Rosenborg må gjennom to kvalifiseringsrunder før et gruppespill i Champions League.

I den første runden skal RBK og tre andre lag spille om én plass som gir billett til den andre kvalikrunden. Rosenborg møter først Minsk i en semifinale, før enten Levante eller Celtic venter i finalen. Vinneren i finalekampen går videre til den siste kvalifiseringsrunden. Alle kampene i den første kvalikrunden spilles på samme sted. Det er ikke avgjort hvor disse kampene skal avvikles. Kampene spilles 18. og 21. august.

Den siste kvalikrunden gjennomføres som vanlig playoff-spill med hjemme- og bortekamp. Vinneren av den andre runden går direkte inn i gruppespillet. Playoff-kampene spilles i starte av september.

Totalt er det 16 lag fordelt på fire grupper i gruppespillet.