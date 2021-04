Klopp om Super League: – Har ikke vært involvert

Jürgen Klopp sier han ikke har endret mening om Super League, som han gikk ut mot i 2019. Før mandagens kamp mot Leeds lot han seg også irritere av T-skjortene som ble lagt igjen i garderoben.

IRRITERT: Jürgen Klopp var ikke fornøyd med T-skjortene som ble lagt igjen i Liverpool-garderoben før kampen. Foto: CLIVE BRUNSKILL / POOL

– Meningen min har ikke endret seg. Jeg hørte for første gang om det i går. Vi fikk litt informasjon, men ikke mye. Det er vanskelig. Folk er ikke glade for det. Jeg kan forstå det, men jeg kan ikke si så mye mer om det. Vi har ikke vært involvert i noen av prosessene. Verken spillerne eller meg, sier Klopp i et intervju med Sky Sports, vist på TV 2.

– Jeg er 53 år gammel og Champions League har alltid vært der så lenge jeg har vært profesjonell. Som spiller var det ikke mulig, men som trener var det alltid et mål å trene et lag der. Jeg har åpenbart ingen problemer med Champions League. Jeg liker konkurranseaspektet i fotballen. Jeg liker at West Ham kan kvalifisere seg til Champions League. Jeg ønsker ikke at de skal gjøre det, men jeg liker at de har sjansen, sier Klopp, som med seier mot Leeds kunne klatre forbi West Ham på tabellen og opp på fjerdeplass.

Liverpool-manageren sier at han kan forstå frustrasjonen til fansen, men er også klar på at noen ting i fotballen vil endre seg.

– Hva kan jeg si? Det er virkelig ikke lett. Liverpool er mye mer enn noen avgjørelser. Den viktigste delen av fotballen er supporterne og laget. Vi må sørge for at det ikke er noe som kommer mellom dem, sier Klopp.

fullskjerm neste MARKERING: Leeds-spillerne varmet opp med en T-skjorte med påskriften «Earn it» - «Fortjen det» og et bilde av Champions League-logoen på forsiden. 1 av 2 Foto: Clive Brunskill / POOL / GETTY POOL

Leeds-spillerne varmet opp i t-skjorter med Champions League-logoen og påskriften «Fortjen det» i forkant av Premier League-kampen mot Liverpool mandag kveld.

På baksiden står det «Fotball er for fansen».

Til tross for at Klopp ikke er en tilhenger av Super League, lot han seg irritere over at de samme t-skjortene ble lagt i Liverpools garderobe.

– Hvis noen tror at de må minne oss på at man må fortjene å spille i Champions League, så er det en vits. Det er en skikkelig vits og det gjør meg sint.

– De la dem i garderoben vår. Hvis det var en Leeds-idé, så tusen takk skal dere ha. Ingen trenger å minne oss på det det. Kanskje de bør minne seg selv på det, sier Klopp til Sky Sports.

Liverpool-spillerne ble møtt med buing og tilrop da bussen ankom Leeds’ hjemmebane Elland Road og både utenfor Liverpools hjemmebane Anfield og Elland Road har det blitt protestert i forkant av mandagens kamp.

fullskjerm neste UT MOT SUPER LEAGUE: Det ble protestert mot Liverpools deltakelse i Super League utenfor Leeds hjemmebane Elland Road mandag. 1 av 5 Foto: Zac Goodwin / PA Wire

I et intervju med Kicker i 2019 ble Liverpool-manager Jürgen Klopp spurt om hans tanker rundt en mulig etablering av en slik liga.

– Jeg håper Super League aldri vil bli startet, sa Klopp den gang, gjengitt av blant andre Liverpool Echo.

Klopp var da klar på at man allerede hadde et godt produkt i Champions League.

– Selvsagt er det økonomiske viktig, men hvorfor skal vi lage et system hvor Liverpool møter Real Madrid ti år på rad? Hvem ønsker å se det hvert år?

Sportssjef i Bayer Leverkusen, Rudi Völler, er blant dem som har gått ut mot Super League. Til Bild var han også spesielt kritisk til at Liverpool var blant de tolv klubbene som nå ønsker å etablere en ny superliga.

– For en klubb, hvor fansen synger «You’ll never walk alone», er det skamfullt, sier Völler til Bild.

Fakta Super League Slik skal den nyetablert europeiske Super League i fotball avvikles: * Ligaen er kontrollert av grunnleggerklubbene, ikke av nasjonale eller internasjonale fotballforbund. * Den skal ha 15 faste medlemmer, mens 5 plasser per sesong skal tildeles på grunnlag av oppnådde resultater foregående sesong. * Kampene skal spilles i midtuka. Sesongen starter i august, og det skal spilles i to grupper med 10 lag i hver. Det spilles hjemme og borte, og de tre beste i hver gruppe går til kvartfinale. * Lagene som blir nummer fire og fem går til utslagskamper med hjemme- og bortekamp fra lag mot den andre gruppa om de to siste kvartfinaleplassene. * Det blir hjemme- og bortekamper i kvartfinaler og semifinaler, fulgt av en finale i mai. Den skal spilles på nøytral bane, som dagens mesterliga- og europaligafinaler. * 12 klubber har bundet seg til deltakelse: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United og Tottenham fra England, Atlético Madrid, Barcelona og Real Madrid fra Spania, Inter, Juventus og Milan fra Italia. * Klubbene hevder at kampene legges til midtuka for ikke å komme i konflikt med nasjonalt seriespill, men både nasjonale og internasjonale fotballforbund har gjort det klart at deltakere i den nye superligaen risikerer å bli ekskludert fra både nasjonale og internasjonale turneringer. Les mer

Tidligere mandag uttalte også Chelsea-manager Thomas Tuchel seg til pressen i forkant av Chelseas kamp mot Brighton tirsdag. Tyskeren forklarte der at han først fikk høre om Chelseas deltagelse i Super League på søndag.

– Jeg blir ikke så involvert i alle disse temaene rundt oss. Og jeg er litt lei meg for at dette temaet er her, og at det tar bort fokuset fra kampene mot Manchester City (seier lørdag) og Brighton, sa Tuchel ifølge NTB.

– Om jeg hadde en klar mening akkurat nå, ville jeg ha delt den. Men jobben min er veldig klar, jeg er ansatt i Chelsea, så jeg er nok ikke riktig person å spørre. Jeg og spillerne var ikke involvert i denne avgjørelsen.