Seriegull kan bli Steinars revansje: – Når man ikke lykkes setter det seg i deg

Søndag kan Steinar Lein vinne sitt første trofé som trener. Hele veien dit kan man kalle en revansje.

SPENT: Steinar Lein forteller at han gleder seg til søndag. Da vet han om han ender med seriegull. Foto: Even Berthelsen

– Å ta seriegull ville betydd mye. Jeg legger ned ganske mye arbeid i dette her.

Rosenborg kvinner-trener Steinar Lein tar en pause, ser utover Koteng Arena og fortsetter:

– Ekstremt mye arbeid, faktisk.

49-åringen er om to dager ferdig med sin andre sesong for trønderne. Og denne sesongen kan krones med et nærmest sensasjonelt seriegull. Dersom de gjør jobben borte mot Klepp på søndag, samtidig som Vålerenga snubler mot Arna-Bjørnar.

Før siste serierunde er det nemlig rekordjevnt i Toppserien. Bare fire plussmål er serieleder Vålerenga bedre enn RBK, samtidig som Avaldsnes lurer på plassen bak.

Fikk sparken

At Rosenborg (da Trondheims Ørn) skulle følge opp fjorårets ganske grå sjuendeplass med å ligge à poeng med serielederen var det de færreste som hadde trodd.

Kanskje hovedtrener Lein inkludert. Som beskriver hele sesongen som en eneste stor opptur. Både for lagets del, og ikke minst personlig.

– Jeg har lyktes tidligere, men jeg har hatt en del nedturer også. Jeg har fått sparken en gang, og klarte ikke å berge plassen med Hødd, beskriver han til Adresseavisen.

BLITT TØFFERE: Steinar Lein har blitt mer hardhudet med årene etter jobber i Haugesund og Hødd. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Lytter ikke lenger til andre

Sparkingen han sikter til skjedde i 2013. Da hadde Steinar Lein jobbet ti år som hovedtrener for Vard Haugesund, og klarte i tillegg å fikse et opprykk til 1. divisjon for haugalendingene.

Men etter en dårlig start på sesongen var det over og ut for trønderen.

– Jeg bygde opp en treningskultur, men noen få, dårlige resultater gjorde at jeg fikk sparken på dagen. Jeg hadde brukt ti år av livet mitt på å jobbe hardt … Men så rå kan fotballen være, forteller Lein.

Han retter særlig en kritisk pekefinger mot fotballedere med det han mener er for dårlig kompetanse.

– Sånn sett har sesongen i år vært veldig tilfredsstillende for meg. Alle tankene her, det er min filosofi. Jeg stoler mer på meg selv nå, lytter ikke til så mye til andre. Det har forandret seg.

– Kan man kalle det for din revansje?

– Tjaa, jeg vet ikke helt, starter Lein.

– Jeg føler at jeg som fotballtrener har gjort veldig mye bra, og jeg har alltid jobbet hardt. Uansett hvordan det har gått. Men det er veldig godt å kjenne på at alle timene man legger ned, alle prinsippene man står for, at jeg får den oppturen i år.

Ingen fasit

Men så var det altså denne kampen på søndag, da. For hvis Steinar Leins kvinner gjør jobben mot Klepp søndag klokka 13, og Vålerenga ikke gjør det, er seriegullet i Toppserien trøndersk for første gang siden 2003.

Men Lein selv er ærlig på at han selv tror at sjansene for at nettopp det skjer er små.

– Vålerenga er veldig gode på hjemmebane, mens Arna-Bjørnar ikke har noe å spille for. Men, det er alltid et «men». Grunnen til at fotball er så interessant er fordi det ikke er noen fasit, smiler han.

– Jeg drømmer jo om å vinne. Når vi er så nærme har jeg ekstremt lyst til å ta førsteplassen. Jeg håper at marginene er med oss.

FUNNET SEG TIL RETTE: Jobben han har gjort med Rosenborg-damene de siste par årene har gitt han mye positiv respons, sier han. Foto: Even Berthelsen

Vålerenga mangler tre

Egentlig skulle siste serierunde i Toppserien blitt spilt for drøye tre uker siden. Da hadde omtrent halve laget boardet SAS-flyet retning Stavanger før beskjed fra Norges Fotballforbund kom om at en Arna-Bjørnar-spiller hadde testet positivt for korona, og flere spillere måtte i karantene.

På bakgrunn av fair play ble det besluttet at samtlige kamper i runden med betydning for gullet ble utsatt.

Men denne uken havnet Vålerengas tre danske landslagsspillere i karantene, og denne gangen ble det ikke besluttet å omramme serierunden. En stor fordel RBK, vil enkelte påstå, når Vålerenga mister tre svært sentrale spillere

– Da vi spilte mot dem hjemme (som endte uavgjort) byttet de ut landslagsspillere med landslagsspillere. De har en sterk tropp. Men det kan kanskje gjøre dem litt mer usikker. Samtidig er de så gode at jeg tror ikke det har så mye å si.

