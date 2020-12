Kombi-Gyda (18) tok historisk 2. plass: Har lært av Johaug

Gyda Westvold Hansen har fått «en del tips» av sitt søskenbarn Therese Johaug. Men etter å ha tatt ledelsen i hoppbakken, måtte tenåringen gi tapt for Tara Geraghty-Moats (27) i langrennssporet i historiens første kombinertverdenscuprenn.

SUVEREN: Gyda Westvold Hansen var i en klasse for seg i bakken, men måtte gi tapt for Tara Geraghty-Moats i langrennssporet i kvinnenes første kombiverdenscuprenn i Ramsau fredag. Foto: Geir Olsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Jeg har fått en del tekniske tips når jeg har gått på ski med henne og broren (Karstein), og tror det har hjulpet meg til å får en bedre forståelse for langrenn, sier verdens for øyeblikket nest beste kvinnelige kombinertløper om rådene fra kusinen Therese Johaug under et digitalt pressetreffet.

18 år gamle Gyda Westvold Hansen var halvannet sekunder bak Tara Geraghty-Moats i mål. Marte Leinan Lund endte på 4. plass, 64 sekunder bak sin norske lagvenninne. Japans Anju Nakamura tok 3. plassen, 11,5 sekunder bak Westvold Hansen.

Mari Leinan Lund ble nummer syv, med fall i bakken etter et kjempehopp på 97 meter.

Gyda Westvold Hansen sier også at hun tror hun er «omtrent» der hun skal være med tanke på at hun tidligere i høst røpet sin målsetting om VM-gull i Oberstdorf om to måneder.

– Jeg har enda mer å jobbe med. Jeg synes det er en realistisk målsetting, sier hun etter 2. plassen i verdenscuppremieren i Ramsau.

På spørsmål om prosentfordeling med hensyn til potensial hopp/langrenn, svarer hun 60 i bakken og 40 i langrenn. Hun påpeker samtidig at hun har løftet seg på smale ski sammenlignet med i fjor. Hun mener tiden hennes over fem kilometer i fjor var ett til halvannet minutt svakere enn den hun nå fikk.

Landslagstrener Thomas Kjelbotn istemmer.

– Vi har litt å jobbe med. Men det er også fint å ha noe å jobbe med inn mot VM, sier han.

– Det en stor prestasjon. Husk at hun er junior denne sesongen og en sesong til, sier Norges kombinertsportssjef Ivar Stuan om Gyda Westvold Hansen.

Tara Geraghty-Moats lå på 6. plass etter hoppingen. Men amerikanerens merittliste og historisk overlegne tider fra langrennssporet i Continental Cup, tilsa at det var henne Gyda Westvold Hansen måtte holde unna for - for å bli historiens første verdenscupvinner for kvinner i kombinert.

– Gyda er tøff i hodet. Hun sto over prøveomgangen for å få full tenning i rennet. Det var tøft på en historisk dag. Det er mye press på henne. Hun er blitt betydelig sterkere i langrenn og er fortsatt veldig ung. I motsetning til Tara (Geraghty-Moats) er hun ikke ferdig trent, påpeker kombinertsportssjef Ivar Stuan.

NRKs ekspertkommentator Fred Børre Lundberg (50) beskrev det historiske presset slik:

– Det er den siste mannsbastionen som skal slås over ende. Det er en stor dag for de 32 jentene som står på start, sa kombinertgullvinneren fra Lillehammer-OL for 26 år siden.

Før Gyda Westvold Hansen nær hoppet bakken ned, fortalte han at hun ikke hadde vært «helt seg selv» under treningen torsdag. Han fikk kjapt svar på sitt spørsmål om hun hadde «knekt koden».

Gyda Westvold Hansen gikk etter juryens avgjørelse ett hakk ned på bommen. Rett før - med større fart - hadde lagvenninnen Mari Leinan Lund måttet sette seg ned på rumpa for å stå imot trykket som følge av sitt hopp på 97 meter.

– Synes hun ser sprek ut, foreløpig, kommenterte Fred Børre Lundberg etter at Westfold Hansen hadde lagt 800 meter av fem kilometer bak seg i langrennsløypa.

Tara Geraghty-Moats fikk los fort. Hun tok inn 17 sekunder før det var gått en kilometer. Japans Anju Nakamura, som gikk ut som nummer tre, lå hakk i hæl på amerikaneren - og dermed hakk i hæl på Gyda Westvold Hansen. Etter 3,3 kilometer måtte den norske tenåringen se den ni år eldre amerikaneren passere i en tung motbakke.

Men Westvold Hansen ga seg ikke. Hun tok seg opp på siden av amerikaneren, men hadde ikke mer å gi da Geraghty-Moats tro til i en ny stigning.

– Jeg føler at jeg gikk jevnt, mens hun gikk som en jo-jo - og mye fortere oppover. Jeg mangler litt styrke, sier Gyda Westvold Hansen - som vedgår at hun var så «spy-nervøs» før start.