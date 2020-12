Argentinsk domstol før arveoppgjøret: Maradonas kropp må konserveres

Totalt elleve mennesker gjør krav på Maradonas arv. Flere av dem har tatt saken til det argentinske rettsvesenet.

SENIOR OG JUNIOR: Diego Maradona sammen med sin førstefødte, Diego Maradona Junior. Før arven etter fotballegenden skal avgjøres, er det fremdeles usikkert hvor mange barn som har krav på arv. Foto: Maria Laura Antonelli/REX / REX

En argentinsk domstol har besluttet at Diego Maradonas kropp må konserveres. Årsaken er en rekke farskapssaker, hvor flere mener å være direkte etterkommere av fotballegenden, skriver Reuters. Maradonas DNA er sentralt for å få en avgjørelse i sakene.

For etter hans død foregår det et komplisert arveoppgjør. Argentineren har fem kjente barn, men samtidig er det seks andre som hevder å ha en avstamning til ham.

Én av dem er 25 år gamle Magali Gil. Hun skal ha fått vite at Maradona er hennes biologiske far for to år siden. Hun krever at påtalemyndigheten oppretter en sak og henter inn Maradonas DNA, heter det i en sivilsak fra det argentinske rettssystemet.

Én annen, Santiago Lara, har gjennom sin advokat bedt om at Maradonas kropp graves opp, skriver Goal.

Argentineren gikk bort i november etter å ha blitt rammet av et hjerteinfarkt, bare 60 år gammel. 26. november ble Maradona gravlagt like utenfor Buenos Aires.

Hans advokat har tidligere opplyst at det finnes DNA-prøver fra Maradona som kan brukes, men den argentinske domstolen har bestemt at den tidligere fotballspillerens kropp ikke må kremeres på et senere tidspunkt.

Fire av Maradonas barn bor i Argentina, mens sønnen som han fikk under tiden i Napoli, bor i Italia. Han ble født i 1986 – kort tid etter Maradonas VM-gull fra Mexico – men det var ikke før i 2003 at de to møttes for første gang.

I 2016 anerkjente Maradona sønnen, Diego Sinagra, som hans for første gang offentlig.

– Jeg elsker ham, og han ligner meg, uttalte han til det fremmøtte pressekorpset.

Én av de Maradona selv anerkjente som sin datter, Gianinna, har tidligere spøkt med at faren snart kunne stille sitt eget fotballag.

– Du trenger bare tre til for å klare elleve. Du kan klare det!

