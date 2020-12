Oilers sløste med sjansene da de tapte jevn batalje

Stavanger Oilers jaktet sin niende strake seier borte mot Storhamar, men fikk det aldri helt til å stemme i «Fjøset». Unøyaktighet foran mål og rot i egen sone ble lagets bane.

Oilers hadde nok av store sjanser, men det ville seg ikke foran mål denne kvelden på Hamar. Foto: Christoffer Hjalmarsson

Christoffer Hjalmarsson

Storhamar - Stavanger Oilers: 3–1

HAMAR: Om det var den store isflaten eller det tette kampprogrammet som var årsaken er usikkert, men det var en noget treg start på Hamar. I hvert fall fra Oilers sin side. Det sedvanlige tempoet man har sett i de siste kampene var fraværende.

Ikke at Storhamar kom forrykende ut de heller, men de var de som skapte de største sjansene. Oilers måtte også ri av et overtall før de virkelig våknet, og nok en gang var det en av de lokale som fant nettet.

Simen Talge og Nicolai Bryhnisveen jubler etter å ha samarbeidet om Oilers sin 1–0-scoring. Foto: Christoffer Hjalmarsson

Etter sesongens første mot MS i forrige uke kan det virke å ha løsnet litt for Simen Talge som var på rett sted til rett tid. Nicolai Bryhnisveen plukket opp en løs puck offensivt før han tok turen bak mål og spilte inn til Talge som fikk en enkel jobb fra kloss hold.

Resten av perioden skjedde det ikke voldsomt mye, men Storhamar fikk laget på et nytt press da de igjen fikk overtall. Også denne gangen holdt Oilers greit unna.

Sjansesløseri

Oilers var mer på hugget fra start i andre periode og tok litt tak i matchen. Det ble også en gyllen mulighet til å doble ledelsen da de fikk spille fem mot tre i et snaut minutt. Det manglet heller ikke på sjansene, men både Tommy Kristiansen, Dan Kissel og David Morley brant sine forsøk.

Morley skulle også få en enorm sjanse da han var helt fri ved bakre stolpe. Han fikk imidlertid aldri løftet pucken over en sprellende Storhamar-keeper. Oilers-spillerne ble også satt opp i flere gode posisjoner uten at det ble nettsus.

Henrik Holm stod nok en gang en meget god match for Oilers. Foto: Christoffer Hjalmarsson

Scoring jublet imidlertid hjemmefansen for rundt halvveis i perioden. Etter litt kok foran Henrik Holm trodde «alle» at pucken var inne, men dommerne var ikke enige etter en titt på video. Helt påtampen skulle imidlertid Oilers bli straffet for sløseriet.

En pasning på tvers av Patrick Thoresen satt opp Eskild Olsen som hamret pucken forbi en sjanseløs Holm. Dermed var lagene like langt før tredje periode.

Hodemist i egen sone

Også tredje periode startet tett og jevnt, og det bølget frem og tilbake. Oilers så også ut til å ha grei kontroll, men så kom det en «rett-i-dusjen»-pasning fra Nicolai Bryhnisveen. Det gjorde at Storhamar plutselig var to mann alene foran mål og det endte med scoring

Oilers ga opphentingen et forsøk, men det var ikke for mye som stemte denne kvelden. Morley kom til en ny god sjanse, men når han først traff bra så stod keeper Kokman i veien.

Martin Rønnild fikk sin revansje etter å ha havnet i ordkrig med Tommy Kristiansen etter lørdagens kamp. Foto: Christoffer Hjalmarsson

Det ble også forsøkt et par skudd fra blå og noen styringer uten tellende resultat. Så skulle gardina ned for Oilers igjen. På ny ble pucken mistet i farlig posisjon og Martin Rønnild kom alene med Holm. En liten dragning der og pucken lå i nettet.

Da gikk lufta litt ut av Oilers som tok ut Holm mot slutten, men det ble bare nesten foran mål. Det oppsummerer egentlig kvelden ganske greit.

KAMPFAKTA

Storhamar – Stavanger Oilers 3–1 (0-1, 1-0, 2-0)

Fjordkraft-ligaen 17.serierunde

CC Amfi: 200 tilskuere

Skuddstatistikk: 32-25

Utvisningsminutter: 6-8

Mål: 0-1 Simen Talge (Bryhnisveen) (16:41), 1-1 Eskild Olsen (Thoresen, Ahlholm) (38:46), 2-1 Jonas Djupvik Løvlie (Hafsmoe, Dahlstrøm) (45:24), 3-1 Martin Rønnild (56:04)

Dommere: Tor Olav Grøtnæs Johnsen og Christian Bo Persson

OILERS’ LAG

Målvakt: Henrik Holm

1. rekke: Dan Kissel, Markus Vikingstad og David Morley

2. rekke: Simen Talge, Brady Brassart og Markus Søberg

3. rekke: Magnus Hoff, Joey Martin og Tommy Kristiansen

4. rekke: Sander Husebø, Sander Hurrød og Christian Wetteland

1. backpar: Daniel Rokseth og Jeppe Meyer

2. backpar: Dennis Sveum og Nicolai Bryhnisveen

3. backpar: Patrick Ulriksen og Kristian Østby

Ekstra back: Noah Aarthun