Norsk seier: – Hun er vår neste verdensstjerne

KOLDING: Henny Reistad bestemte seg tidlig for å bli verdens beste håndballspiller. Hun jublet etter en ny norsk seier.

Henny Reistad har alt. Foto: Vidar Ruud

Mette Bugge journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Nederland-Norge 25–32

De holdt om hverandre spillerne på det norske laget, da Nora Mørk ble ropt opp som kampens beste spiller. Det skjedde etter en farstfyllt kamp, der semifinalen ble så godt som sikret.

Bak Mørk, som etter kampen mente at laget hadde hevet seg et hakk, var det en 21-åringen som vet hva hun vil.

Reistad vil bli som Mørk og alle de største spillerne på laget. Men hun har for lengst begynt å skinne selv.

– Jeg hadde Camilla Herrem og Linn Jørum Sulland som forbilder da jeg var ung og så mesterskapene på TV, sier spilleren fra Vipers.

Thorir Hergeirsson lar Reistad få mye tid på banen. I siste mesterskap var hun ikke med. Nå viste hun litt av sitt reportoar da den regjerende verdensmesteren ble beseiret med åtte mål. Det var ingen tvil.

– Jeg bestemte meg for å bli verdens beste på ungdomsskolen. Håndball var så gøy, sier Reistad.

Hun sikter mot stjernene. På veien opp får hun all mulig ros.

Futt og fart

– Hun blir vår neste verdensstjerne. Ingen tvil om det, mener NRK radios håndballekspert Geir Oustorp.

Han fremhever hennes ekstremferdigheter, med særlig hurtighet og fart. Han mener at hun er anvendelig, og tøff i hodet.

– Du merker det når du prater med jenta. Det er en grunn til at hun er satt i team med kapteinen og skal ta over når Stine Bredal Oftedal ikke er det lenger.

Bent Svele, TV2s ekspert, er enig.

– Henny har alt. X-faktor, fart og finter. Dessuten er hun uredd. Og går direkte mot målet.

Han kaller henne en moderne håndballspiller, og mener med det at hun kan spille på alle tre bakspillerposisjoner.

Bæringen flytter bena så fort at lukene bare oppstår. Og da benytter hun dem. Og deretter skyter hun både hardt og variert. Det samme gjøre hun i rollene bak på banen.

Full fart mot mål. Henny Reistad er en stor spiller allerede. Foto: Vidar Ruud/NTB

Hurtigtogene

– Det finnes ikke noe lag som er bedre til dette, sa dansken Joachim Boldsen i TV3/Viasat.

Han tenkte på kontringene. De kjappe norske håndballspillerne løper fra alt og alle. Motstanderne klarer ikke å holde følge.

Og det ble grunnlaget for nok en sier, den fjerde i dette mesterskapet. Nå er lukten av semifinale i EM så sterk at landslaget må bare gjennomføre de to siste kampene i hovedrunden med stil.

Nora Mørk bare vil score. Det er tydelig å se. Foto: Vidar Ruud/NTB

Denne hurtigheten fremover og innsatsen i forsvaret la grunnlaget for seieren mot regjerende verdensmester Nederland. Varemerket til Norge er nettopp dette, å være først i angrep.

Stine Bredal Oftedal, Camilla Herrem, Henny Reistad har alle en ekstrem hurtighet. Og når Marit Malm Frafjord og Kari Brattset Dale styrer midtforsvaret, godt hjulpet av sine lagvenninner, legges grunnlaget også for godt angrepsspill.

For er det noe som sitter i ryggmargen til disse spillerne er det å få ballen fort frem så fort den er fanget. I etablert angrep er ikke gjengen like imponerende.

Nå tok det litt tid før landslaget fikk ristet av seg de oransje, men femmålsledelse midtveis i første omgang var betryggende for landslagstrener Thorir Hergeirsson. Norsk ledelse 16–10 sto det ved pause

Stine Bredal Oftedal er alltid til å stole på. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

Mangler kamptrening

Målvakt Katrine Lunde kom ikke helt inn i kampen fra start. Seks redninger på 16 nederlandske skudd før pause er ikke all verden.

Hun mangler 100–120 kamper, sier Gunnar Pettersen, som har regnet ut akkurat det. Han sikter til det året Vipers-spilleren var borte fra håndballen på grunn av skader.

– Forsvaret har alt å si. Bare se hvor flinke de er til å flytte beina og låse ned, sa Karoline Dyhre Breivang.

Hun var i studio og vet hva hun snakker om. For er det noe hun var kjent for som håndballspiller i Larvik og landslaget, var det nettopp å være sjef i forsvaret. Det samme gjelder Tonje Larsen, som er kommet inn i Norges trenerteam denne sesongen.

Larsen har bidratt til å tette hullene.

Det er klin umulig å ikke nevne Nora Mørk. Hun topper statistikken over straffeskyttere i EM. 18 mål på 20 skudd. Og utenom det en ekstra drive i angrepsspillet, for ikke å nevne de fantastiske innspillene til strekspillerne. Kari Brattset Dale nøt godt av det. Den samme servitørrollen er Bredal Oftedal også så eksellent på.

Stine Skogrand åpnet ballet for Norge, og ble igjen den poteten som Hergeirsson er så glad i. Strålende på vingskudd og gjennombrudd mellom ener og toer på kanten. Solid i forsvar og til slutt også bakspiller i angrep.

Stine Skogrand signaliserer at hun er fornøyd med scoring. Foto: Vidar Ruud/NTB

Fikk rettet inntrykket

De norske spillerne var svært interessert i revansj fra det forsmedelige tapet i siste VM. Nå viste de at de har vokst. Men Nederland mangølet en av sine beste spillere i Japan - Estevana Polman. Og Norge hadde jo stryrket seg betraktelig med spillere som var skadet i forrige mesterskap.

Etter kampen sa Thorir Hergeirsson dette, om kontringene:

– Jeg synes at vi var brukbare, men vi føler at vi har mer å gå på. Vi er hakkete. Vi er best når vi løper med mange.

Han prøvde mange spillere, men legger først og fremst på å gjøre kjernen sikrere. Det er de faste han alltid starter med.

Neste kamp går mot Kroatia. Det laget har heller ikke tapt. Den kampen går på lørdag.

– De har overrasket seg selv og andre. Vi skal forberede oss godt, sier Hergeirsson. Han ble intervjuet av TV3/Viasat.