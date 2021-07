Norske gullfavoritter: – Godt med litt motgang

TOKYO (Aftenposten): De har vært verdens beste de siste tre årene. Men i det siste har Anders Mol og Christian Sørum måtte tåle motgang.

Christian Sørum (t.v.) og Anders Mol spilte en kort treningsøkt på hovedarenaen i Tokyo sent torsdag kveld. Lørdag er det alvor, og da er det alvor. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Sirissene saget i vei på sitt skingrende vis, flaggblafringen fra toppen av de tomme tribunene hørtes godt. Bare avbrutt av jevne klask på en volleyball.

De norske gullfavorittene trente sent torsdag kveld på den gedigne strandvolleyballarenaen som blir like tom når de går ut i kamp mot Australia lørdag ettermiddag norsk tid.

Taper trøkket

De liker det ikke selv om de synes det er stor stas å være OL-debutanter.

– Det blir en bakdel for oss at det ikke er folk på tribunen. Vi har spilt foran mange før, og vi er flinke til å lokke oss inne og ta energi fra alle. Nå må vi klare dette selv, sier Anders Mol til Aftenposten etter treningen nærmere midnatt onsdag.

Nå er snart dagen der. Dagene da de skal vise at de fortsatt er verdens beste.

Fakta Norges kamper Lørdag 24. juli: mot Australia (kl. 15.00) Mandag 26. juli: mot Spania (kl. 15.00) Onsdag 28. juli: mot ROC (Russiske olympiske komité kl. 15.00) Les mer

Det har ikke helt gått på skinner denne sesongen. Det har vært ruskete spille i flere turneringer. I treningen mot det italienske laget gikk det dårlig til å begynne med. Men etter hvert satt både blokkspillet og smashene. De trenger all selvtillit, men samtidig så har de fått en liten vekker. Det skjerper de to.

– Jeg tror det er sunt med litt motgang.

De er klare på at de har hatt fremgang på trening den siste tiden.

– Jeg har hatt litt problemer med spillerytmen. Men det begynner å komme seg. Det blir bedre og bedre, sier de og er optimister og i godt humør.

Alltid bekymret

Faren til Anders Mol og lagets trener, Kåre Mol, er alltid bekymret.

– Jeg ville vært bekymret om de hadde vunnet alle turneringene, og jeg er bekymret når de taper. Men det har vært progresjon den siste tiden, fortalte treneren.

Han vil ikke være bekymret selv om de skulle spille litt slapt til å begynne med.

– Det er ikke alltid de lagene som spiller best til å begynne med som kommer ut på topp. Du må spille deg til selvtillit.

Uansett så gleder de seg stort til å spille selv om det aldri så mye blir til akkompagnement gresshopper og flaggblafring.

– Det er stort å være her. Et gedigent arrangement, og det er nesten litt overveldende.

Men trenerpappaen er ikke bekymret for at det skulle bli for overveldende.

– Vi er ganske kule på disse tingene. At det er mye medier og at det er ikke noe problem. De har spilt store turneringer før, sier treneren.