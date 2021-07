TV-guiden for hele OL

OL på TV blir et maraton. Her er tidspunkter og kanaler for hele mesterskapet. OBS! Det kan bli endringer i skjemaet underveis.

Den offisielle åpningen av OL finner sted fredag 23. juli, men allerede onsdag skal en rekke utøvere i aksjon. Foto: Daniel Stiller / Bildbyrån

Mette Bugge Journalist

Publisert: Nå nettopp

ONSDAG 21. JULI

09.30: Fotball, kvinner. Storbritannia – Chile (Eurosport Norge).

10.30: Fotball, kvinner. Sverige – USA (Eurosport 1).

12.30: Fotball, kvinner. Japan – Canada (Eurosport Norge).

13.30: Fotball, kvinner. Australia – New Zealand (Eurosport 1).

TORSDAG 22. JULI

09.30: Fotball, menn. Egypt – Spania (Eurosport Norge).

12.30: Fotball, menn. Argentina – Australia (Eurosport Norge).

13.30: Fotball, menn. Brasil – Tyskland (Eurosport 1).

FREDAG 23. JULI

01.00: Roing: singlesculler, menn. Innledende runder: Kjetil Borch (Eurosport Norge).

04.30: Roing: dobbeltfirer, menn. Innledende runder: Olaf Tufte, Erik Solbakken, Martin Helseth og Jan Oscar Helvig (Eurosport Norge).

12.30: Åpningsseremoni (TVNorge).

LØRDAG 24. JULI

01.30: Roing, forsøksheat. Med Kristoffer Brun og Are Strandli (dobbeltsculler lettvekt) (Eurosport Norge).

01.30: Skyting, kvalifisering og finaler. Med Jenny Stene og Jeanette Hegg Duestad (Eurosport 1).

02.00: Håndball menn, Norge – Brasil. Første gruppespillskamp i gruppe A (TVNorge).

04.00: Tennis, 1. runde (Eurosport 1).

04:00: Sykkel, landeveisritt menn. Med Tobias Foss, Markus Hoelgaard, Andreas Leknessund og Tobias Johannessen (TVNorge).

06.00: Boksing, 1. runde (Eurosport Norge).

10.30: Fotball kvinner, Sverige – Australia og New Zealand – USA (Eurosport Norge).

12.00: Svømming, heats menn/kvinner. 400 meter fri med Henrik Christiansen og 100 meter bryst med André Klippenberg Grindheim (TVNorge).

13. 00: Turn, kvalifisering menn. Med Sofus Heggemsnes (Eurosport 1).

14. 30: Håndball menn, Danmark – Japan i gruppe B (TVNorge).

15. 00: Sandvolleyball, menn/kvinner. Her er et mulig at Anders Mol og Christian Sørum skal i aksjon, men kampoppsettet er ikke satt opp enda (Eurosport Norge).

SØNDAG 25. JULI

02.00: Sandvolleyball, menn/kvinner. Her er det mulig Mol og Sørum skal i aksjon, men kampoppsettet er ikke satt opp (Eurosport 1).

02.00: Roing, semifinale i singlesculler (Kjetil Borch) og semifinale i dobbeltfirer (Tufte, Solbakken, Helseth og Helvig) (Eurosport Norge).

02.00: Håndball kvinner, Nederland – Japan, gruppe A (TVNorge).

03.30: Svømming, finaler/semifinale. Mulig 100 meter bryst semifinale med André Klippenberg Grindheim (TVNorge).

04.00: Tennis, 1. runde (Eurosport 1).

05.30: Sandvolleyball. Mulig Mol og Sørum, men kamper ikke satt opp (Eurosport Norge).

06.00: Skyting, kvalifisering. 10 meter luftrifle med Henrik Larsen og Jon-Hermann Hegg. Skeet med Erik Watndal (TVNorge).

06.00: Sykkel, landeveisritt kvinner. Med Katrine Aalerud og Stine Borgli (Eurosport Norge).

08.30: Skyting, finaler ti meter luftrifle menn/kvinner. Med Henrik Larsen og Jon-Hermann Hegg (TVNorge).

09.15: Håndball kvinner, Norge – Sør-Korea. Første gruppespillskamp for de norske håndballjentene. Gruppe A (TVNorge).

10.30: Boksing/sandvolleyball. Mulig Mol og Sørum, venter på kampavklaring (Eurosport Norge).

12.00: Svømming, heats. 100 meter rygg med Ingeborg Vassbakk Løyning (TVNorge).

12.30: Fotball menn, Australia – Spania (Eurosport Norge).

13.00: Sandvolleyball. Mulig Mol og Sørum, men kamper ikke satt opp (Eurosport 1).

14:30: Håndball kvinner, Ungarn – Frankrike i gruppe B (TVNorge).

23.00: Triatlon, menn. Med Kristian Blummenfelt, Gustav Iden og Casper Stornes. (TVNorge).

MANDAG 26. JULI



02.00: Sandvolleyball. Mulig Mol og Sørum, men kamper ikke satt opp (Eurosport 1).

02.00: Roing, kvartfinale singlesculler med Kjetil Borch og semifinale med Kristoffer Brun og Are Strandli (dobbeltsculler lettvekt) (TVNorge).

03.30: Svømming, finaler/semifinaler. Mulig med Ingeborg Vassbakk Løyning (100 meter rygg, semi) og André Klippenberg Grindheim (100 meter bryt, finale) (TVNorge).

04.00: Boksing (Eurosport Norge).

04.00: Tennis, 2. runde (Eurosport 1).

05.30: Skateboard, street kvinner (TVNorge).

07.00: Håndball menn, Egypt – Danmark i gruppe B (Eurosport Norge).

07.15: Skyting, skeet (leirdueskyting) finale. Potensielt med Erik Watndal (TVNorge).

09.00: Taekwondo. Med Richard Ordemann (første norske mannlige teakwondoer i et OL noensinne) (TVNorge).

09.00: Terrengsykkel, menn. 2. halvdel. Med Erik Hægstad (Eurosport Norge).

09.15: Håndball, menn. Spania – Norge i gruppe A (TVNorge).

12.00: Turn. Med (Eurosport Norge).

12.00: Svømming, heats. 200 meter butterfly med Tomoe Zenimoto Hvas (TVNorge).

13.00: Vektløfting. (Eurosport 1).

14.30: Håndball, menn. Japan – Sverige i gruppe B (TVNorge).

15.00: Sandvolleyball. Mulig Mol og Sørum, men kamper ikke satt opp (Eurosport Norge).

23.30: Triatlon kvinner. Med Lotte Miller (TVNorge).

TIRSDAG 27. JULI

01.30: Roing dobbeltfirer, finale. Med Olaf Tufte/Erik Solbakken/Martin Helseth/Jan Oscar Helvig (TVNorge).

03.30: Svømming, finaler. Mulig semifinale og finale med Tomoe Zenimoto Hvas (200 meter butterfly). Mulig 100 meter rygg-finale med Ingeborg Vassbakk Løyning (TVNorge).

04.00: Tennis, 2. runde/3. runde/kvartfinaler (Eurosport 1).

06.00: Skyting, 10 meter luftrifle, mixlag. Med Jenny Stene, Jeanette Hegg Duestad, Henrik Larsen og Jon-Hermann Hegg (TVNorge).

08.00: Synkronstup, kvinner 10 meter (TVNorge).

09.00: Sandvolleyball, innledende runder. Mulig Mol og Sørum, men kamper ikke satt opp (TVNorge).

10.00: Fotball, kvinner. New Zealand – Sverige i gruppe G. (TVNorge/Eurosport Norge).

12.00: Svømming, heats. 800 meter fri med Henrik Christiansen (Eurosport Norge).

11.30: Håndball, kvinner. Angola – Norge i gruppe A (TVNorge).

13.00: Turn (Eurosport 1).

14.30: Håndball, kvinner. Frankrike – Spania i gruppe B (TVNorge).

ONSDAG 28. JULI

01.30: Roing, finaler. Kjetil Borch skal (potensielt) ut i finale i singlesculler (Eurosport Norge).

02.00: Håndball, menn. Danmark – Bahrain i gruppe B (TVNorge).

02.30: Sandvolleyball. Mulig Mol og Sørum, men kamper ikke satt opp (Eurosport 1).

03.30: Svømming, finaler/semifinaler menn og kvinner. Mulig 200 meter medley-finale med Tomoe Zenimoto Hvas (TVNorge).

04.00: Tennis, 3. runde/semifinaler/kvartfinaler (Eurosport 1).

05.30: Sykkel, tempo kvinner. Med Katrine Aalerud og Stine Borgli (Eurosport Norge).

07.00: Sykkel, tempo menn. Med Tobias Foss (Eurosport Norge).

08.00: Sandvolleyball, innledende runder. Mulig Mol og Sørum, men kamper ikke satt opp (TVNorge).

09.15: Håndball, menn. Argentina – Norge i gruppe A (TVNorge).

11.00: Hest dressur/Turn (Eurosport Norge).

12.00: Svømming, heats. 200 meter medley med Tomoe Zenimoto Hvas (TVNorge).

13.00: Fotball, menn. Spania – Argentina i gruppe C (Eurosport 1).

14.30: Håndball, menn. Frankrike – Tyskland i gruppe A (TVNorge).

15.00: Sandvolleyball. Mulig Mol og Sørum, men kamper ikke satt opp (Eurosport Norge).

TORSDAG 29. JULI

00.00: Golf, menn. 1. runde. Med Viktor Hovland og Kristian Krogh Johannessen (Eurosport Norge/TVNorge).

01.30: Roing, finale i lettvekt dobbeltsculler. Potensielt med Kristoffer Brun og Are Strandli (TVNorge).

02.00: Sandvolleyball. Mulig Mol og Sørum, men kamper ikke satt opp (Eurosport 1).

03.30: Svømming, finale 800 meter fri. Med Henrik Christiansen. Mulig semifinale i 200 meter medley med Tomoe Zenimoto Hvas (TVNorge).

04.00: Tennis, kvartfinaler og semifinaler (Eurosport 1).

08.00: Sandvolleyball. Mulig Mol og Sørum, men kamper ikke satt opp. (TVNorge).

09.15: Håndball, kvinner. Norge – Montenegro i gruppe A (TVNorge).

10.00: Boksing/Sandvolleyball. Mulig Mol og Sørum, men kamper ikke satt opp (Eurosport Norge).

12.00: Svømming, heats. 100 meter butterfly med Tomoe Zenimoto Hvas (TVNorge).

12.00: Turn. (Eurosport Norge).

13.00: Sandvolleyball. Mulig Mol og Sørum, men kamper ikke satt opp. (Eurosport 1).

14.30: Håndball, kvinner. Sverige – Frankrike i gruppe B (TVNorge).

FREDAG 30. JULI

00.00: Golf, menn. 2. runde. Med Viktor Hovland og Kristian Krogh Johannessen (Eurosport 1).

01.30: Roing, finale i singlesculler, menn. Potensielt med Kjetil Borch (Eurosport Norge).

02.00: Friidrett. Med Ola Isene (diskos), Hedda Hynne (800 meter, forsøksheat) og Karsten Warholm (400 meter hekk, forsøksheat) (TVNorge).

03.00: BMX semifinaler/finaler. Mulig med Tore Navrestad.

04.30: Svømming, semifinaler/finaler. Mulig 200 meter medley-finale og 100 meter medley-semifinale med Tomoe Zenimoto Hvas (Eurosport Norge).

06.00: Tennis, dobbeltfinale/semifinale singel/bronsefinale dobbel (Eurosport Norge).

07.00: Håndball, menn. Frankrike – Spania i gruppe A (TVNorge).

09.15: Håndball, menn. Sverige – Egypt i gruppe B (TVNorge).

12.00: Friidrett. Med Karoline Bjerkeli Grøvdal (5000 meter) (TVNorge).

12.00: Håndball, menn. Portugal – Danmark i gruppe B. (Eurosport 1).

12.30: Svømming, heats. 50 meter bryst med André Klippenberg Grindheim (Eurosport Norge).

14.30: Håndball, menn. Tyskland – Norge i gruppe A (TVNorge).

15.00: Sandvolleyball. Mulig Mol og Sørum, men kamper ikke satt opp (Eurosport Norge).

LØRDAG 31. JULI

00.00: Golf, menn. 3. runde. Med Viktor Hovland og Kristian Krogh Johannessen (Eurosport 1).

00.00: Triatlon, mixed stafett (Eurosport Norge).

02.00: Friidrett. Med Amalie Iuel (400 meter hekk, 02:00) og Sondre Guttormsen (stavsprang kvalik, 02:40) (TVNorge).

03.00: Svømming. Mulig 100 meter medley-finale med Tomoe Zenimoto Hvas (Eurosport Norge).

05.00: Skyting/tennis (Eurosport Norge).

07.15: Håndball, kvinner. Russland – Frankrike i gruppe B (TVNorge).

09.00: Håndball, kvinner. Brasil – Sverige (gruppe B) og Ungarn – Spania (gruppe B) (Eurosport Norge).

09.00: Tennis, semifinaler singel, semifinaler dobbel og finale dobbel (Eurosport 1).

09.00: Skyting, finaler helmatch. Med Jenny Stene og Jeanette Hegg Duestad (TVNorge).

10.00: Sandvolleyball. Mulig Mol og Sørum, men kamper ikke satt opp (TVNorge).

12.00: Friidrett. Med Ola Isene (diskos, finale) og Hedda Hynne (800 meter) (TVNorge og Eurosport Norge).

13.00: Sandvolleyball/vektløfting. Mulig Mol og Sørum, men kamper ikke satt opp (Eurosport 1).

14.00: Friidrett. Blant annet kvinnenes 100-meterfinale. (Eurosport Norge).

14.30: Håndball, kvinner. Norge – Nederland i gruppe A (TVNorge).

SØNDAG 1. AUGUST

00.00: Golf, menn. 4. runde. Med Viktor Hovland og Kristian Krogh Johannessen (Eurosport 1).

02.00: Sandvolleyball. Mulig Mol og Sørum, men kamper ikke satt opp (Eurosport Norge).

02.00: Friidrett m/ svømming (TVNorge).

03.00: Svømming, finale i 1500 meter fri. Med Henrik Christiansen (Eurosport Norge).

06.00: Tennis, menn/kvinner. Finaler (Eurosport Norge).

09.00: Tennis. Finaler (Eurosport 1).

09.15: Håndball, menn. Norge – Frankrike i gruppe A (TVNorge).

10.00: Skyting (Eurosport Norge).

12.00: Friidrett. Karsten Warholm og Isabelle Pedersen i semifinale (TVNorge).

12.00: Sandvolleyball. 16-delsfinale. Mulig Mol og Sørum, men kamper ikke satt opp (Eurosport Norge).

14.50: Friidrett. 100-meterfinale for menn (TVNorge).

15.00: Håndball, menn. Danmark – Sverige (TVNorge, kun 2. omgang pga. friidrett).

MANDAG 2. AUGUST

02.00: Friidrett. Med Eivind Henriksen (slegge), kvalifisering (TVNorge).

02.00: Sandvolleyball. Mulig Mol og Sørum, men kamper ikke satt opp (Eurosport 1).

02.00: Padling, heats/kvartfinaler. Med Lars Magne Ullvang (Eurosport Norge, samsending på TVNorge fra 05:30-06:00).

04.30: Skyting, 50 meter helmatch innledende menn. Med Henrik Larsen og Jon-Hermann Hegg. Finale: 09:50 (TVNorge).

05.00: Seiling, 49er. Med Helene Næss og Marie Rønningen. Finale: 07:30 (Eurosport 1).

06.00: Sandvolleyball. 16-delsfinaler. Mulig Mol og Sørum, men kamper ikke satt opp (TVNorge).

07.00: Håndball, kvinner/sandvolleyball. Spania – Russland (gruppe B), Ungarn – Sverige (gruppe B)/ Mulig Mol og Sørum, men kamper ikke satt opp (Eurosport Norge).

10.00: Turn, apparatfinaler (TVNorge).

11.00: Fotball, semifinaler menn (Eurosport 1).

12.00: Friidrett. 400 meter hekk med Amalie Iuel (Eurosport Norge).

12.30: Håndball, kvinner. Nederland – Montenegro i gruppe A (TVNorge).

14.30: Håndball, kvinner. Norge – Japan i gruppe A (TVNorge).

15.00: Sandvolleyball. Mulig Mol og Sørum, men kamper ikke satt opp (Eurosport Norge).

TIRSDAG 3. AUGUST

01.30: Friidrett. Karsten Warholm, finale 400 meter hekk (Finalen går 05:20). Filip og Jakob Ingebrigtsen i forsøksheat på 1500-meter (TVNorge).

02.00: Håndball, kvartfinale, menn (Eurosport Norge).

02.30: Padling (Eurosport 1).

05.00: Boksing (Eurosport Norge).

06:30: Håndball, kvartfinale, menn (TVNorge).

07.00: Seiling (Eurosport 1).

08.00: Stuping (Eurosport Norge).

10.00: Turn, apparatfinaler (Eurosport Norge).

10.00: Fotball, menn semifinale (Eurosport 1).

12.00: Håndball, kvartfinale menn. Potensielt Norge (TVNorge/Eurosport Norge).

12.00: Friidrett (TVNorge).

13.00: Fotball, menn semifinale (Eurosport 1).

15.30: Sandvolleyball. Mulig Mol og Sørum, men kamper ikke satt opp (TVNorge).

ONSDAG 4. AUGUST

00.00: Golf, kvinner. Runde 1, med Marianne Skarpnord og Tonje Daffinrud (TVNorge/Eurosport 1).

02.00: Friidrett. Med blant annet kvinnenes finale 400 meter hekk (TVNorge).

02.00: Sandvolleyball/håndball. Sandvolleyball kvartfinaler menn eller håndball kvartfinaler kvinner. Potensielt Mol/Sørum eller håndballandslaget (Eurosport Norge).

04.00: Boksing (Eurosport Norge).

06.00: Håndball kvartfinale, kvinner. Mulig Norge (TVNorge).

07.00: Seiling, finaler. Mulig norske seilere her (Line Flem Høst, Hermann Tomasgaard, Anders Pedersen, Helene Næss/Marie Rønningen, Nicholas Fadler Martinsen/Martine Steller Mortensen) (Eurosport Norge).

08.00: Stuping. 10 meter med Anne Vilde Tuxen.

09.00: Banesykkel (Eurosport 1).

10.30: Håndball kvartfinale, menn. Mulig Norge (TVNorge).

12.00: Sprangridning, finale. Mulig med Geir Gulliksen (Eurosport 1).

12.30: Friidrett (TVNorge).

14:00: Håndball kvartfinale, menn. Mulig Norge (Eurosport Norge/TVNorge).

14.00: Sandvolleyball kvartfinaler, menn. Mulig Mol/Sørum (Eurosport 1).

15.30: Sandvolleyball kvartfinaler, menn. Mulig Mol/Sørum (TVNorge).

TORSDAG 5. AUGUST

00.00: Golf, kvinner. Runde 2 med Marianne Skarpnord og Tonje Daffinrud (Eurosport 1).

02.00: LIVE: Friidrett. Flere finaler i øvelser uten nordmenn, blant annet 400 meter og tikamp. (TVNorge).

02.00: Sandvolleyball/padling. Semifinale sandvolleyball menn (Mulig Mol/Sørum) eller padling (Eurosport Norge).

04.00: Padling (Eurosport Norge).

06.00: Boksing (Eurosport Norge).

06.30: Basket semifinale, menn (TVNorge).

08.30: Stuping, finale. Med Anne Vilde Tuxen (TVNorge).

09.30: Håndball semifinale, menn. Mulig håndballandslaget (TVNorge).

09:30: Kappgang, 20 km (Eurosport Norge).

10.00: Klatring (Eurosport 1).

12.00: Landhockey finale, menn (Eurosport Norge).

12.30: Basket/Sandvolleyball. Mulig semifinale for Mol og Sørum (Eurosport 1/TVNorge).

12.30: Friidrett. Inkludert semifinale på 1500-meter, menn. Med Jakob Ingebrigtsen (TVNorge).

14:00: Håndball semifinale, menn. Mulig Norge (Eurosport Norge/TVNorge)

22.30: Kappgang, 50 km. Med Håvard Haukenes (TVNorge).

FREDAG 6. AUGUST

00.00: Golf, kvinner. Runde 3 med Marianne Skarpnord og Tonje Daffinrud (Eurosport 1).

02.00: Friidrett (TVNorge).

02.00: Sandvolleyball/padling. Semifinale sandvolleyball menn (Mulig Mol/Sørum) eller padling (Eurosport Norge).

04.00: Padling (Eurosport Norge).

06.00: Boksing (Eurosport Norge).

06.30: Basket semifinale, menn (TVNorge).

08.30: Stuping (TVNorge).

09.30: Håndball semifinale, menn. Mulig håndballandslaget (TVNorge).

09.30: Kappgang, 20 km (Eurosport Norge).

10.00: Klatring (Eurosport 1).

12.00: Landhockey finale, menn (Eurosport Norge).

12.30: Basket/Sandvolleyball. Mulig semifinale for Mol og Sørum (Eurosport 1/TVNorge).

12.30: Friidrett. Inkludert semifinale på 1500-meter (Jakob Ingebrigtsen og Filip Ingebrigtsen), menn og 5000-meterfinale (mulig med Henrik Ingebrigtsen). (TVNorge).

14.00: Håndball semifinale, menn. Mulig Norge (Eurosport Norge/TVNorge)

LØRDAG 7. AUGUST

00.00: Golf, kvinner. Runde 4 (avsluttende) med Marianne Skarpnord (Eurosport 1).

00.00: Friidrett maraton, kvinner (TVNorge).

03.00: Sandvolleyball bronsefinale, menn (Eurosport Norge).

04.30: Sandvolleyball finale, menn. Potensielt med Mol og Sørum (TVNorge).

04.30: Basketfinale, menn (Eurosport Norge).

06.30: Golf kvinner, studio (TVNorge).

07.00: Boksing finaler, menn/kvinner (Eurosport Norge).

09.00: Banesykkel. (Eurosport 1).

09.00: Turn, finaler (Eurosport Norge).

10.00: Håndball bronsefinale, menn (TVNorge).

12.30: Friidrett. Finale 1500-meter, potensielt med Jakob Ingebrigtsen. Filip Ingebrigtsen også med i miksen. (TVNorge).

13.00: Fotball finale, menn. Kommentator: Jørgen Klem (Eurosport 1).

14.00: Håndball finale, menn. (Eurosport Norge, TVNorge).

SØNDAG 8. AUGUST

00.00: Friidrett maraton, menn. Med Sondre Nordstad Moen (TVNorge).

03.00: Banesykkel. Med Anita Yvonne Stenberg i omnium (TVNorge/Eurosport Norge)

04.00: Håndball bronsefinale, kvinner (TVNorge).

07.00: Boksing finaler. (Eurosport Norge).

07.30: Håndball finale, kvinner. Mulig Norge (TVNorge).

11.00: Vannpolo (Eurosport Norge).

13.00: Avslutningsseremoni (TVNorge).

Kilde: Discovery