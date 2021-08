Kulestøtfenomenet Saunders’ mørke tid: Psykologen reddet livet hennes

TOKYO/OSLO (VG) Kulestøteren Raven Saunders ble hyllet som helt etter sin OL-debut som 20-åring i 2016. Så kom de mørke tankene.

HULKEN: Raven «Hulk» Saunders støter kule i finalen av Tokyo-OL.

– Jeg var ung, svart og homofil. Det var mye stigmatisering knyttet til det, og jeg følte aldri det var mulig å få utløp for det. Noe fikk jeg ut på friidrettsbanen, men ikke alt. Det tynget meg mye ned det året, sa Saunders til WLBT før lekene.

Søndag vant Raven Saunders sølv for USA i kulestøt og er blitt et internettfenomen grunnet sine spinnville munnbind. Hun har kledd seg opp som «the Joker» og Hulken, kjent fra superheltuniversene.

Da fotografene skulle ta bilder etter premieutdelingen, laget kvinnen med det lilla og grønne håret en «X» med armene sine. Da Saunders etterpå ble spurt om hva det betydde, svarte hun:

– Det er krysset der alle undertrykte mennesker møtes.

Veien frem til OL-medaljen har vært spesiell.

Reddet av psykologen

Kallenavnet «Hulken» fikk hun tidlig. Hun flyttet til Mississippi etter femteplass i kulestøt i Rio-OL og fikk det hun beskriver som en tung, mental knekk. Begynte å stille spørsmål ved seg selv, begynte å innse at hun ikke klarte å håndtere det mer.

På utsiden tok hun nasjonale titler og var en olympier, på innsiden var det tomt.

– Det tok meg helt. Ja, jeg var klar til å ta livet mitt, sa Saunders om den tunge perioden i starten av 2018.

Hun sendte en tekstmelding til psykologen, som egentlig ikke lenger jobbet med henne. Psykologen var den eneste som forsto henne, mente Saunders, men forventet ikke nødvendigvis svar.

– Hvis hun tekstet meg tilbake, kult. Hvis ikke, var det som det var, jeg kom bare til å gjennomføre det. Men heldigvis, heldigvis tekstet hun meg tilbake, sa Saunders, stadig til WLBT.

Psykologen sa det er «verdt det» og ba henne «holde fast». Dagen etter ble hun innlagt.

Åpnet seg

Etter å ha lest historien om Bryce Gowdy, en svart fotballspiller som tok livet sitt uken før han skulle begynne på Georgia Tech med et fullt stipend, følte hun et behov for å dele sin historie, skriver NBC.

Det tok henne tre år å åpne seg om den mentale helsen sin, hun gjorde det fordi hun var «sikker på at andre var gjennom det». Hun delte sin historie på sosiale medier, delte bilder med beviset om at hun var innlagt:

«Hver dag er en gave siden jeg den dagen kunne endt livet mitt», skriver hun om den tunge tiden i januar 2018.

I en dokumentar i forkant av inneværende OL, forteller hun hvordan skillet mellom «Hulken» og Raven Saunders ble visket ut før hun deltok i sitt første OL som 20-åring.

– Jeg var alltid sterk, selv blant guttene. Å være sterk ble en forsvarsmekanisme. Friidrett ble identiteten min. Hulken ble meg, sier hun i PBS-dokumentaren, og sier at psykologen hjalp henne gjenvinne skillet mellom seg selv og alter egoet.

Til World Athletics sa hun i 2018 at Hulken representerer en kombinasjon av sinne, aggresjon og kraft – som kulestøt. «Du tuller ikke med Hulken. Hvis du ser Hulken, går du motsatt vei», som hun sa etter OL-uttaket i Oregon tidligere i år.

– Når jeg blir til Hulken, tar det over, sa hun.

Forklarer medaljegesten

Femteplassen i Rio ble som en seier og hun beskriver åpningsseremonien i Brasil som beviset på at hun hørte hjemme i OL. I hjembyen Charleston (South Caroline) ble hun møtt av en parade, 17. august 2016 ble erklært «Raven Saunders»-dagen av ordføreren.

I kjølvannet av OL-debuten kom de mørke tankene.

– Det var mye press. Jeg var ganske ung og på denne reisen, og så vennene mine leve livet jeg egentlig ville, det var mye som trakk meg ned, sa hun til Olympics.com nylig.

Saunders er ikke den eneste olympieren som har snakket om sin mentale helse før og under lekene. Tennisstjernen Naomi Osaka har vært åpen, turnstjernen Simone Biles det samme – blant mange andre store profiler.

Søndag fikk Saunders endelig sin OL-medalje, fem år etter debuten og tre og et halvt år etter at hun vurderte å ta livet sitt. «Å være meg. Å ikke si unnskyld» svarte hun på spørsmål om hva som var oppdraget hennes i OL.

Hun, samt vinner Gong Lijiao og Valerie Adams på bronseplass, ble tildelt sine medaljer rett foran pressetribunen. Hardhudede journalister kunne ikke annet enn smile og klappe for Saunders, som for anledningen hadde en helt vanlig maske fra Team USA. Etterpå sa hun på pressekonferansen:

– Jeg vil vise unge mennesker at uansett hvor mange bokser de prøver å putte deg i, så kan du være deg selv og godta det. Folk prøvde å fortelle meg at jeg ikke skulle ta tatoveringer og piercinger og alt det der. Men se på meg nå!

– Gwen har vært til helvete og tilbake, sier hennes venn, sleggekasteren Gwen Berry, til nyhetsbyrået AP.

– Jeg skal fortelle en liten hemmelighet. For to måneder siden ringte hun meg og gråt. Hun har vært gjennom mye. Jeg er så glad på hennes vegne.

