RBK børsen: Brukte hodet for å snu kampen

Rosenborg vaklet som en fallen storhet da Tromsø ledet, men brukte hodet og snudde kampen gjennom to hodestøt og ett langskudd.

RBK og Carlo Holse måtte bruke hodet litt ekstra for å snu kampen mot tabell-svake Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Her er Adressas dom etter seieren i Tromsø:

TROMSØ-RBK 1–3

Drillet bevegelser i oppspill, gjennomspill og skjæring på siste tredel på lørdagens økt samt dødballer. Valgte Konradsen fra start i Zachariassen- rollen og Serbecic for Tettey i stoppe-rollen grunnet kunstgress. Skapte en god kontring tidlig gjennom direkte fremover-spill og samtidige løp. Ellers gikk det for sakte. Slet defensivt med store avstander mellom de tre leddene og TIL kom frem rettvendt med ball både sentralt i banen og spesielt på RBKs venstreside i forsvar. Katastrofalt passivt forsvarsspill før 1-0 da Totland avanserte inn i RBKs 16 meter og forbi tre mann uten press.

Men RBK brukte HODET for å snu resultatet. Svarte med at Hoff strøkent satte opp Islamovic som utlignet på en sterk heading før pause og Andersson som satte opp Holse til nok en headescoring i 2.omg. Satte inn Ceide og trakk Holse ned i midtbane-leddet etter scoringen der han fikk brukt sine kreative ferdigheter. Det ga rom for backer utvendig til å slå innlegg og viderespill inn sentralt. Det ga rom til Tagseth som fikk stilt inn venstrefoten og punkterte kampen med det.

Fakta Tromsø-RBK 1–3 Tromsø- Rosenborg 1-3 (1-1) Dagens Ivers: Carlo Holse Målsjanser: 3-5 Alfheim stadion Eliteserien 13.serierunde 2000 tilskuere Dommer: Espen Eskås Mål: 1-0 Thomas Totland (29.min), 1-1 Dino Islamovic (35.min), 1-2 Carlo Holse 68.min, 1-3 Edvard Tagseth (79.min) Gule kort: Ingen Tromsø: (1-3-5-2) Jacob Karlstrøm, Isak Helstad Amundsen(Sakarias Opsahl 73.min), Anders Jenssen, Jostein Gundersen, Thomas Totland, Lasse Nilsen, Kent Are Antonsen, Ruben Yttergård Jenssen, Eric Kitolano (Daniel Berntsen 73.min), August Mikkelsen, Ebiye Moses Rosenborg (1-4-3-3) André Hansen, Erlend Dahl Reitan, Besim Serbecic, Even Hovland, Adam Andersson - Edvard Tagseth, Vebjørn Hoff, Anders Konradsen - Carlo Holse , Dino Islamovic , Rasmus Wiedesheim-Paul Les mer

Slik spilte Rosenborg:

Andre Hansen- 5

Utspillskvalitet under pari. Fotparade fra spiss vinkel. Viktig redning på Mikkelsens skudd rett før pause.

Erlend Dahl Reitan - 5

Stort sett kontroll defensivt. Kom opp til overlapp med Holse og etter cross fra Hovland, uten at det ble noe ut av det.

Besim Serbecic - 4

Brøt tidvis foran. Støtet ikke ut før 1-0. Blandet pasningskvalitet.

Even Hovland - 5

Passiv da Andersson slapp fri Totland før 1-0. God crosser mot Reitan. Ofret seg i viktige luftdueller etter 1-2.

Adam Andersson - 5

Slet fælt defensivt i 1.omg. Feil posisjonert og uvanlig passiv ved 1-0. Slo tilbake offensivt i 2.omg. Flott assist til Holse før 1-2 og assisterte Tagseth før 1-3.

Edvard Tagseth - 6

Scoret på et flott venstrebenskudd. Skapte rom for Islamovic. Ett skudd i blokk. Kvikk i omstilling fra angrep til forsvar.

Vebjørn Hoff - 5

Strålende innlegg til Dino før 1-1. Kan med fordel vende spillet oftere og lengre.

Anders Konradsen - 4

31 års dag og årets første kamp fra start. Langt unna fysisk der han var. Løp i bakrom og komme til gode avslutninger slik han gjorde før etterlyses. En svak avslutning.

Carlo Holse - 6

Best. Scoret med hodet i 2.omgang. Kom til en heade etter godt innløp i 1.omg. Utvidet repertoar. Kreativ offensivt. Skapende når han ble flyttet inn som midtbanespiller.

Dino Islamovic - 6

Sterk i luftduellen mellom stopperne da han headet inn 1-1. Ett skudd midt på keeper.Prøvde å ta en litt mer aktiv rolle i bakrom. Lett passert i press-spillet.

Rasmus Wiedesheim-Paul - 4

Godt bakromsløp og innlegg i RBKs første kontring. Ellers usynlig. Flere offsides. Er han god nok for RBK?

Emil Conradsen Ceide

20 min for Konradsen. For lite spilletid til å bli vurdert

VURDERT AV TOR ASLE KLEVELAND