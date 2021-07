Stor irritasjon etter nytt OL-tap: – Jeg er skuffet og frustrert

TOKYO/OSLO (VG) (Tyskland – Norge 28–23) Norge kunne sikret kvartfinaleplassen, men fikk en tung åpning og hentet seg aldri inn mot Tyskland. Fortvilelsen lyste av håndballgutta etter OL-tap nummer to.

– Jeg er skuffet og frustrert. Vi er litt forbanna for at vi kommer i denne situasjonen igjen, sier Sander Sagosen til VG. Han mener Norge «ikke kan være bekjente» av tapet mot tyskerne.

– Nå vi steppe opp. Nå må vi vise at vi er mannfolk og ikke et guttelag. Nå har vi snakket nok om å få den jævla kula i mål, sier en svært irritert norsk stjernespiller.

– Jeg er skuffet. Ekstremt skuffet, følger landslagssjef Christian Berge opp.

Norge bommet på 24 skudd og scoret på 23. Det er tall som veldig ofte gir tap i håndball.

– Vi er ikke bedre enn det vi presterer og det må vi ta inn over oss. Nå må vi gå oss selv, sier Sagosen som selv scoret syv og bommet på åtte forsøk mot tyskerne.

– Jeg er drittlei av å stå å snakke om dette, sier han og mener at Norge må spesialjobbe på «hvorfor f ... dette skjer».

– Vi skyter oss selv i foten, beskriver Christian O’Sullivan i fortvilelsen etter det klare tapet.

– Vi er for dårlig foran mål, slår han fast.

– Det var dårlig rett og slett. Vi kommer ikke opp på det nivået vi trenger. Vi brenner et par avgjørende. Det er de tingene som gjør at vi ikke kommer helt inn i kampen. Vi har perioder der det er flyter veldig fint, men vi må bli skarpere foran mål, sier Harald Reinkind til VG kort tid etter tapet.

Nå blir det et nervedrama i den avgjørende kampen mot Frankrike søndag. I verste fall kan også Brasil snike seg forbi Norge, og sørge for at det ikke blir avansement for Christian Berges menn.

– Det er selvfølgelig surt. Vi hadde sett for oss et annet utfall enn det som ble i dag, sier Kristian Bjørnsen.

Brasil møter Tyskland i sin siste gruppekamp.

– Vi er kan bli slått. Nå må vi gjøre alt for å slå Frankrike på søndag og selv sikre oss kvartfinalen, mener Christian O’Sullivan.

Norge ligger for øyeblikk på fjerdeplass før møtet med Frankrike, som har full pott. Klarer de å sikre en fjerdeplass blir det trolig møte med Danmark i kvartfinalen – det Norge og Sagosen definitivt hadde håpet å unngå.

– Nå må vi vise at vi har noe her å gjøre. Vi får mest sannsynlig Danmark hvis vi går videre, og vi har kniven på strupen, sier Sagosen.

Norge lå under 8–3 allerede etter 17 minutter.

– Vi kommer ut i et sirupstempo. Vi skulle komme med tempo og trykk. I stedet kom vi veldig smalt og går rett i sekken til tyskerne, sier Christian Berge.

Sagosen våknet etter pausen

I 2. omgang brukte Sagosen under ett minutt på å score sitt første – og Kristian Sæverås vartet opp med to redninger. Øverby reduserte til 13–14, og Norge hadde kontakt igjen.

Sagosen var endelig i gang, og scoret også fra distanse til 14–15. Men så begynte det å kladde igjen, og tyskerne var oppe i fem måls ledelse etter halvspilt omgang. Da hjalp det å ha Sagosen, som scoret to nye, og Øverby reduserte til 21–22 med 12 minutter igjen å spille.

– Da bommet vi igjen på store sjanser. Det er der det ryker, mener Berge.

Tyskland dro ifra igjen mot et Norge som hang med hodet. Magnus Gullerud pådro seg sin tredje utvisning og rødt kort.

Dermed endte fredagskvelden i Tokyo helsvart.

Det endte med 28–23 og femmålstap etter tysk straffescoring i siste sekund.

SLET: Sander Sagosen og Norge fikk det ikke til å stemme mot Tyskland. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

PS! Samtlige 14 spillere i den norske troppen i denne kampen ar spilt i Tyskland, 12 av dem denne sesongen. Tønnesen spilte i Bundesliga før han dro til Ungarn, og Myrhol har ni sesonger bak seg i Bundesliga.