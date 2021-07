Hulket som et lite barn natten etter OL-fadesen: – Jeg kommer sikkert til å bli sint

Are Strandli tar skylden for kantringen i OL. Men Kristoffer Brun frikjenner kompisen.

Are Strandli og Kristoffer Brun sier de skal prøve på å ha humor når det gjelder kantringen etter hvert.

Tokyo: Kristoffer Brun og Are Strandli har akkurat gjort det igjen.

Det er dagen etter fiaskoen i OL, og de har stilt tålmodig opp for å svare på gode og mindre gode spørsmål fra journalister om hvordan det utenkelige kunne skje: At robåten deres kantret i OL og de gikk glipp av en meget mulig medalje i Tokyo-lekene.

«Var det bølgene?»

«Hvordan kunne åren glippe?»

«Hva tenkte du da du rodde alene inn til mål, Kristoffer?»

Pressekonferansen i deltakerlandsbyen i Tokyo tok 20 minutter. Etter at den var unnagjort, sto ett spørsmål ubesvart.

Har Kristoffer Brun kjent på sinne overfor kameraten gjennom natten?

– Man kommer styrket ut av slike opplevelser. Det er jeg sikker på, sier Are Strandli.

– Ikke tema en gang

Are Strandli er helt klar på at det var hans feil at båten kantret.

Overfor BT velger bergenseren Brun å være klar og tydelig. Han legger ikke skylden på Strandli.

– Nei, det har ikke vært tema en gang, slår han fast.

Allerede en time etter kantringen var Brun klar på at man «taper som et lag, vinner som et lag».

Men nå har det gått en natt. En tung natt. Brun har gjort noe han ikke har gjort på fryktelig mange år.

– Jeg har hulket som et lite barn, innrømmer 33-åringen.

– Jeg kommer sikkert til å bli sint, men ikke på person. Jeg kommer til å bli sint fordi jeg føler at jeg fortsatt har mitt beste løp inne, fortsetter Brun.

Før han skynder seg å legge til:

– Jeg finnes ikke bitter. Bare takknemlig for alt jeg har fått oppleve med Are i løpet av karrieren.

– Det er vemodig. Vi har rodd sammen over 10 år, og nå er det over, sier Kristoffer Brun om kompisen Are Strandli.

Skadet ryggen

Strandli kommer han aldri til å bli bitter på. Siddisen er hans beste venn.

De to har vunnet både VM og EM sammen. På pressekonferansen gjentok de at de ser tilbake på en stolt karriere. Det har de tenkt på gjennom natten.

Selve uhellet skjedde som en konsekvens av begges teknikk, mener Brun, samt på grunn av de tøffe vindforholdene, som også ødela for flere andre båter.

– Det kunne like gjerne vært meg, sier Brun om Strandlis åreglipp.

Torsdag hadde de to muligheten til å ro B-finale i OL. Da konkurrerer man om å bli nummer syv. Men om morgenen ble det klart at Strandli hadde skadet ryggen.

– Jeg kunne ikke ro, sier 32-åringen.

– Vi har sjelden vært i så god form som vi er nå, mener Are Strandli og Kristoffer Brun.

Tror de kunne tatt medalje

Selve finalen gikk også denne dagen. Gullet gikk som forventet til Irland. Tyskland tok sølv, Italia bronse.

Hadde de ikke endt i vannet i semifinalen, tror Brun og Strandli at de kunne ha kjempet om gullet, og at en medalje hadde vært veldig realistisk.

Nå er det slutt for de to som har rodd sammen i 13 år. Strandli fortsetter i det maritime og skal bli skipsmegler. Brun skal kanskje fortsette å ro, muligens studere til å bli arkitekt.

Bildene fra fiaskoen i Tokyo blir de kanskje aldri kvitt.

– Jeg håper det er noen andre hver gang jeg ser de bildene, sier Strandli.

Nå skal han aldri ro mer, sier han.

– Tenk at mitt siste åretak også skulle bli mitt dårligste.

Friidrettstrener Leif Olav Alnes kom med noen trøstende ord til Are Strandli og Kristoffer Brun. – Han sa vi måtte tenke på alt det gode vi har fått til, sier Brun.

Mange meldinger

Brun er opptatt av at tabben ikke skal definere de to, selv om det er et øyeblikk i Bergens idrettshistorie helt der oppe med da Sverre Lunde Pedersen falt fra VM-gull i Amsterdam.

Og noe positivt har det kommet ut av det hele: All støtten fra lagkameratene og de fine meldingene.

– Det hyggeligste med dette er all omtanken vi har fått, sier Brun.

I døgnet som har gått har de to snakket og ledd, grått og vært frustrerte.

Galgenhumor finnes heldigvis også.

– Vi skulle jo gå ut med et smell. På mange måter gjorde vi det, sier Brun og humrer lett.