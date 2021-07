Ruud vant sin andre tittel på rad: – Ytterst sjelden

(Casper Ruud-Hugo Gaston 6–3, 6–2) På grusen i de sveitsiske alper tok Casper Ruud (22) sin fjerde ATP-tittel i karrieren - og hans andre på to uker.

fullskjerm neste KUNNE JUBLE: Ruud var naturligvis fornøyd etter å ha sikret seg Swiss Open-trofeet. 1 av 3 Foto: PETER SCHNEIDER / KEYSTONE

Ruud var storfavoritt foran finalen i Swiss Open, men lot seg ikke vippe av pinnen slik resten av turneringens forhåndsfavoritter i tur og orden har gjort.

Fakta Slik har Ruuds konkurrenter gått hodestups ut: Førsteseedede Denis Shapovalov (10 i verden) røk mot nummer 249 i verden.

Andreseedede Roberto Bautista Agut (16 i verden) røk mot nummer 100 i verden. Casper Ruud (14 i verden) var tredjeseedet før turneringen. Les mer

Mot underdogen Hugo Gaston (20) styrte nordmannen finalen med stø hånd: 6–3 i åpningssettet og 6–2 i andre sett var nok til at Snarøya-gutten kan sprette champagnen for andre uke på rad.

– Spillere som Rafael Nadal og Novak Djokovic har vunnet flere enn to på rad før, så det er ikke en altfor stor prestasjon. Men det er godt å vite at jeg kan vinne «back-to-back», sier Ruud til pressen etter kamp.

– Han har vunnet to turneringer på rad, så det er klart han er en fantastisk spiller. Han har gode muligheter til å spille seg inn blant topp 10 i verden, og jeg håper å få spille imot ham igjen, sier Gaston til VG om sin norske overmann etter kampen.

Dette er Ruuds fjerde ATP-tittel i karrieren, og nok en gang kommer turneringsseieren i en ATP 250-turnering på grus.

De tre foregående er Argentina Open i 2020, Geneva Open i 2021 og Swedish Open i 2021.

fullskjerm neste DUELLANTENE: Casper Ruud og Hugo Gaston møttes til årets finale i Swiss Open. 1 av 2 Foto: VALENTIN FLAURAUD / AFP

– Det er vel nesten kun Rafael Nadal i grussesongen som gjør sånne ting. Det er ytterst sjelden av vi ser en spiller vinne to sånne turneringer på rad, sa Eurosports kommentator, Svein-Espen Lindås Olsen, underveis i kampen.

ATP 250-turneringer er de lavest rangerte turneringene på ATP-touren, under ATP 500 og ATP 1000. Høyest rager de prestisjetunge Grand Slam-turneringene.

Fakta ATP-tourens turneringer: ATP 250: De lavest rangerte turneringene på ATP-touren. Seier gir 250 poeng.

ATP 500: De nest lavest rangerte turneringene på ATP-touren. Seier gir 500 poeng.

ATP MASTERS 1000: De nest høyest rangerte turneringene på ATP-touren. Seier gir 1000 poeng.

GRAND SLAM: Årets fire største turneringer: Australian Open, French Open, Wimbledon og US Open. Seier gir 2000 poeng. Les mer

To på rappen

Tidligere i uken fortalte trenerpappa Christian Ruud til VG at målet med turneringen i Sveits var å vinne «back-to-back», altså å følge opp forrige ukes mesterskapstriumf i Båstad med ny tittel i den sveitsiske landsbyen Gstaad.

Finaleseieren mot Gaston gjør at Ruud for første gang i karrieren har vunnet to ATP-turneringer på rad.

Ruud er den første nordmannen i historien som vinner Swiss Open. Tennislegenden Roger Federer er blant turneringens tidligere vinnere.

– Å vinne to turneringer på to uker er virkelig en opplevelse og noe jeg håper å gjøre igjen, sier Ruud som skal feire litt i kveld før turen går til Østerrike i morgen.

Ruud skal nemlig spille Generali Open i Kitzbühel neste uke - der er han førsteseedet og kan gå for sin tredje strake ATP-tittel.

VG+ Sport viser hans kamper i den turneringen.