England sørger over finaletap: – Den ultimate smerte

LONDON (VG) De engelske storavisene ryddet forsidene for å dyrke øyeblikket nasjonen hadde ventet på i 55 år. Bildene og titlene de fylte dem med, var ikke det de hadde håpet på.

FORBANNELSEN FORTSETTER: Gareth Southgate depper med Jadon Sancho etter finaletapet mot Italia på straffer i deres egen storstue. Foto: LAURENCE GRIFFITHS / POOL

Bilder av tårer, trøstende klemmer og knuste spillere møter engelskmenn som plukker opp avisen på vei til jobb på det som må føles som tidenes blåmandag i den engelske hovedstaden.

«Den ultimate smerte», skriver The Daily Telegraph, som vier hele forsiden til et bilde av landslagssjef Gareth Southgate som gir Bukayo Saka en trøstende klem etter at han bommet på den siste straffen.

NEDTUR: England tapte finalen mot Italia på straffer. Det gjenspeiles i avisene. Foto: Arilas Berg Ould-Saada

«Dette kommer til å gjøre vondt», skriver avisen på forsiden av sitt EM-bilag.

«Det hele ender i tårer», skriver Daily Mail til bildet av Southgate og Saka.

«Arrivederci», skriver The Times på sin forside, mens The Sun står for mandagens mest positive overskrift:

STOLTE: England tapte finalen mot Italia på straffer. Det gjenspeiles i avisene. The Sun er stolte tross tapet. Foto: Arilas Berg Ould-Saada

«Stolte som løver. England taper på straffer igjen, men det går fint, gutter, for VM er allerede neste år», skriver tabloidavisen.

Det er et glimt av håp bak den engelske fortvilelsen, noe The Times understreker ved å trekke frem ungguttene som kan få viktigere roller i årene som kommer: Jude Bellingham, Emile Smith Rowe, Mason Greenwood, Ben Godfrey og Ben White.

KNUST: Englands drøm om finaletriumf ble knust - på straffer. Foto: Arilas Berg Ould-Saada

«Det eneste positive med dette tapet er at det, med et så ungt og begavet lag, neppe går 55 nye år før England spiller en finale igjen», skriver sjefskribent Martin Samuel i Daily Mail.

Han mener England var «rammet av scenefrykt» da de rotet bort en 1–0-ledelse og tapte på straffer mot Italia.

«Hele kampen føltes som tortur», skriver Samuel.

Sjefskribent Dave Kidd i The Sun kaller tapet «den mest smertefulle smellen – og det mest heroiske tapet».

Henry Winter i The Times innleder sin kronikk om kampen med følgende erkjennelse: «Det var brutalt. Årene med smerte fortsetter.»

Samtlige aviser formidler dommen fra England-legenden Alan Shearer på BBC etter at finaletapet var et faktum:

– Fotball er et grusomt, grusomt spill til tider. Dette er en av de gangene. De guttene har prestert heroisk i en måned. Det er så synd at det må avgjøres sånn. Det er en horribel situasjon å være i.

I The Times skriver Jonathan Northcroft ikke bare om selve kampen, men om skandalescenene som preget London søndag.

«Hvis det var dette det innebar, at fotballen skulle komme hjem, så hadde vandaler spraymalt huset», skriver Northcroft og langer ut mot det han kaller «idioter».

«Ja, vi fikk se England spille en finale på Wembley igjen, for første gang på 55 år. Men når får vi se det igjen? Lykke til, etter noe av det som skjedde her, til ethvert team som prøver å selge inn ideen om at England kan organisere VM i 2030», skriver han.

På tvers av avisene er det bred enighet om at Italia var det beste laget på Wembley søndag kveld – etter at England hadde dominert den første halvtimen.

«Fotballen kom hjem, men bare i en halvtime», skriver Northcroft.

På de italienske avisforsidene er uttrykket naturligvis et helt annet mandag morgen:

«FOR VAKKERT, ITALIA ER EUROPAMESTERE», skriver Gazzetta dello Sport.

JUBEL: Italia hylles som europamestere i Gazzetta dello Sport.

«DET ER VÅRT», slår Corriere dello Sport fast.

«DET ER BARE OSS», slår Tuttosport opp og legger til en takk til trener Roberto Mancini:

«Magisk visjonær.»

HYLLEST: Italia hylles som europamestere i Tuttosport.