RBK-sjefen om brennhet svenske: - Jeg kjenner til ham. En dyktig spiller

RBK-trener Åge Hareide husker Pavle Vagic (21) fra juniorlaget til Malmø fra da han trente den svenske storklubben.

Kjenner til Vagic: RBK-sjef Åge Hareide. Foto: Terje Svaan

– Han var jo veldig ung da jeg var der. Men jeg kjenner til ham, og følger fortsatt med på hvordan det går med Malmø, sier Hareide til Adresseavisen.

A-laget i 2017

Det var SVT som først meldte om den brennhete linken mellom Vagic og RBK tirsdag.

Adresseavisen kjenner også til at den svenske u21-landslagsspilleren nærmer seg en overgang til Rosenborg.

Onsdag åpner Hareide opp litt om hva han tenker om Vagic som spiller, som han husker fra årene hvor han selv trente Malmø, i 2014 og 2015.

Den gang spilte talentet for juniorlaget, før han debuterte på a-laget i 2017.

Siden har den anvendelige midtbanespilleren vært på utlån til både Jönköping, Mjällby og Eskilstuna. I år har han fått syv kamper i Malmø-trøya.

Brennhet: Pavle Vagic Foto: Thomas Johansson/TT / Adresseavisen

– Dyktig spiller

Hareide har fått med seg skriveriene om Vagic og RBK.

– Jeg kan ikke si noen ting om det. Jeg tror ikke vi skal kommentere rykter og det som skrives, sier Hareide.

Kan han ikke kommentere akkurat dét, åpner Hareide litt opp om hva han tenker om Vagic som spiller.

– Han er jo u21-landslagsmann for Sverige. En dyktig spiller, sier han.

Utlendingskvoten

Tirsdag skrev Adresseavisen om at et kjøp av Vagic gjør at utlendingskvoten i klubben sprenges.

Det er kun lov å «melde opp» ni utenlandske spillere i eliteserien i høst. Med Vagic inn og ingen salg vil RBK ha ti med utenlandsk pass i klubben.

Alt tyder dermed på at en utenlandsk spiller vil bli solgt i dette vinduet.

- Jeg kan ikke kommentere noe rundt det. Det blir spekulasjoner, sier Hareide.

– Forventer du at det skjer noe med på overgangsfronten i sommer?

– Det kan det gjøre. Vinduet er åpent en stund ennå, svarer han.