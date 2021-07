Nordli scoret mot sine aller beste kompiser: – Spesielt, men deilig

Simen Bolkan Nordli har slitt med å få uttelling foran mål denne sesongen, men mot gamleklubben onsdag scoret han to.

Simen Bolkan Nordli scoret to mål mot gamle lagkamerater. Foto: Fredrik Olastuen

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Midtbanespilleren står med seks målgivende pasninger denne sesongen, men mål hadde han ikke scoret siden andre serierunde mot Raufoss før oppgjøret mot HamKam onsdag.

Det skjedde i et spesielt møte for 21-åringen. Nordli spilte nemlig i HamKam fra han var 15 år fram til han meldte overgang til Aalesund foran 2020-sesongen.

– Det er klart at det er veldig spesielt. Jeg har vokst opp innenfor portene her, både som spiller og supporter. Noen av mine aller beste kompiser spiller her fortsatt, sier Bolkan Nordli til Sunnmørsposten.

Les også AaFK-børsen: «Unngår feilene han gjorde i starten av sesongen»

Løsnet

Derfor lå det kanskje litt i kortene at det skulle løsne foran mål på hans gamle hjemmebane. Bolkan Nordli scoret to mål av AaFKs tre mål mot HamKam. Begge kunne kanskje keeper Julian Faye Lund hindret, men særlig på den andre scoringen gjorde unggutten mye bra.

– Jeg hadde kanskje det litt på følelsen at jeg skulle score, jeg hadde det, men det var deilig, sier Bolkan Nordli.

Han feiret avmålt begge gangene. Det mener Bolkan Nordli var naturlig.

– Jeg prøvde å være respektfull, men samtidig var det veldig deilig å score mål i en slik toppkamp, sier han.

Ved begge scoringene var det en avmålt feiring fra Simen Bolkan Nordli. Foto: Fredrik Olastuen

Kanskje var scoringene forløsende. Bolkan Nordli har hatt mye sjanser denne sesongen, men ikke truffet skikkelig.

– Jeg har veldig mange muligheter og sjanser, men avslutningene har ofte gått like utenfor mål. I dag traff jeg i hvert fall målet. Den første ser det ut som keeperen kanskje kunne tatt, sier Bolkan Nordli.

Les også Jansen sikret trenerens deiligste AaFK-seier etter taktisk grep

– Fantastisk

Bolkan Nordlis scoringer holdt ikke alene til seier. Det var først da Quint Jansen scoret på overtid at laget kunne juble for 3–2-seier i den viktige toppkampen.

– Det var helt fantastisk. Det var så deilig at Quint satte den, og jeg så tidlig at den gikk i mål. Vanvittig deilig og en sinnssyk god følelse, sier han.