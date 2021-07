Bare dager gjenstår: – Jeg fortsetter gjerne i TIL

TIL-avtalen hans går ut om få dager. Nå både håper og tror Runar Espejord (25) at han spiller i Tromsø også i høst.

I SKUDDET: Runar Espejord var i storslag på tirsdagens TIL-trening og håper Heerenveen lar han få bli i Tromsø også når høstsesongen sparkes i gang. Foto: Ronald Johansen

Han har ikke vært på banen siden serieåpningen 9. mai borte mot Bodø/Glimt, da han gikk av med skade etter kun 29 minutters spill.

Det har vært to tunge måneder for Tromsø-spissen, som nå endelig er på vei tilbake for fullt med kun én uke igjen av utlånsoppholdet fra Heerenveen.

– I går (mandag) var første gang jeg ordentlig var med skikkelig, og det gikk overraskende bra, så i dag gikk det nesten enda bedre kan man vel si. Man ser ikke så stor forskjell på 100 prosent. Jeg føler meg ganske opp mot det, 80–90 i hvert fall, Da begynner man å likne noe, sier Runar Espejord til iTromsø etter tirsdagens treningsøkt.

I SIGET: Runar Espejord. Foto: Ronald Johansen

– Hvor sannsylig er det at du er med til helgens kamp mot Rosenborg?

– Jeg tør ikke miste hodet helt enda, men det har jo vært et lite langsiktig håp. Ikke et mål, men et håp, å kunne være med til den kampen. Kanskje ikke for å spille noe særlig, men å være med guttene nå på søndag. Det har vært mitt håp, så får vi se om det er noe som er mulig. Det ville være dumt å skulle være med uten å være 100 prosent klar og tilbake egentlig, så man må være litt forsiktig der,. Men det har vært mitt håp, så vet jeg ikke om jeg tør å melde noe mer enn det, sier TIL-spissen.

– En bra ting på gang

TIL har ytret et ønske om å forlenge lånet til Espejord ut sesongen. Det er også noe 25-åringen selv ønsker, mens hans arbeidsgiver, nederlandske Heerenveen, i skrivende stund ikke har gitt TIL et svar på om han neste uke må tilbake til Nederland, eller om de lar han fortsette i Tromsø.

– Jeg tror ikke dialogen har vært så mye mer enn det som allerede er blitt sagt i media egentlig, så man må bare ta dag for dag å se hvordan det blir. Det blir spennende. Men klart, man er nødt til å sørge for at man er frisk. Jeg kan ikke gå rundt å være skadet hele tiden, det begynner jeg å gå ganske lei av nå, sier Espejord.

SMIL: Runar Espejord har grunn til å smile nå som han nærmer seg comeback like før utlånsavtalen utløper. Foto: Ronald Johansen

– Har du gitt et klart ønske på hva du selv ønsker for høsten?

– Jeg har sagt til alt og alle at mitt eneste ønsker å bli frisk og spille fotball. Og jeg føler vi er inne på noe her. Det hadde vært fint å fortsette, det hadde det. Jeg og Tom-Erik (Richardsen, TIL-fysio) har en bra ting på gang, sier Espejord.

– Ikke i rullestol akkurat

Espejord har sett laget slite tungt i årets sesong med kun 10 poeng på sesongens 12 første kamper.

– Det er jo tungt å sitte å se på, det er det. Noe av det verste jeg vet er å se på TIL-kamper. Man blir så tent og giret av å se på og får liksom ikke gjort noe med det. Det er kanskje det tyngste med å sitte å se på, sier Espejord, som likevel tror han snart er tilbake å hjelpe lagkameratene.

– Jeg føler vi begynner å komme inne på noe nå, det så du kanskje på treningen i dag, det ser ikke ut som man sitter i rullestol akkurat. Så nå begynner vi virkelig å komme inn på noe, tror jeg.

JAKTER BALL: Runar Espejord i duell mot Jostein Gundersen på tirsdagens trening. Foto: Ronald Johansen

– Tror du at du får sjansen til å fortsette det du har startet på i Tromsø?

– Jeg håper nå det i hvert fall. Det å skulle bryte opp det vi er inne i nå, det vet jeg ikke ...., sier Espejord og tar seg en pause før han fortsetter:

– Jeg føler det er bedre å fortsette det man er inne på nå, og få spilt masse fotball i høst og så kan man ta det derfra.

– Perfekt løp

Etter søndagens kamp mot Rosenborg venter 1. og 2. runde i cupen de neste par rundene. Neste seriekamp for Gutan etter Rosenborg-kampen er ikke før Mjøndalen borte 8. august.

– Løpet der er egentlig ganske perfekt til å bygge seg opp igjen og være rustet til å spille resten av kampene egentlig. Men først må det gå i orden med klubbene og papirarbeidet uansett, så vi får bare vente å se, sier Espejord.

Selv om han føler seg rustet til kamp, mener 25-åringen at de denne gangen må og skal være smartere enn ved tidligere anledninger, der det har vist seg at han gjrot comeback for tidlig.

– Vi har prøvd det en del ganger, og det har til slutt endt opp med å ikke gå så bra. Så nå har vi bestemt oss for å være smart, skikkelig smart, sier Espejord.

Han vil likevel ikke gi helt slipp på tanken om å spille mot Rosenborg på søndag.

– Brann-kampen sist helg har hele tiden vært helt uaktuell, og jeg tror også Rosenborg var i samme kategori, men det kjennes veldig bra ut nå. Så man kan si det sånn at jeg egentlig er uaktuell til Rosenborg-kampen, men jeg selv har et håp at om jeg fortsetter som jeg har gjort denne uken, kanskje jeg kan få være med, så får Tom-Erik heller «ødelegge festen» å si at det ikke går, hvis det kommer til det.