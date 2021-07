Slik vurderte i AaFK-spillerne mot Grorud

Aalesund vant mandag 2–1 borte over Grorud. Slik vurderte vi spillerne i seieren.

Aalesund gjorde en god kamp borte mot Grorud. Foto: Sjur Stølen / Digitalsport

Michael Lansing – 6:

Noe lyskeproblemer førte til at keeperen ikke tok utsparkene. De gangene han måtte i aksjon med hendene var han solid, selv om han holdt på å rote det til i feltarbeidet ved en anledning.

Simen Rafn – 6:

Ville mye i første omgang og var aktiv i første omgang. I andre omgang la han innlegget som førte til corneren der AaFK gikk opp til 2–0. Svært god kontroll defensivt.

Quint Jansen – 6:

Solid som vanlig. Gjør svært få feil og framstår trygg. Kan kanskje ta litt mer lederansvar enn hva han gjør og på den måten i enda større grad vært forsvarssjef.

David Fällman:

Ut etter 14 minutter med skade. Ikke lenge etterpå falt laget litt sammen en kortere periode, men de kom seg opp igjen. Grunnen skal være lysketrøbbel. Høyst trolig mister han de to neste kampene mot Jerv og HamKam.

David Olafsson – 5:

Begynte kampen aktivt offensivt, uten helt å lyktes. Forsvinner litt utover kampen, men blir ikke satt på de store prøvene defensivt og gjør en bra kamp.

Nenass – 6:

Nok en god kamp av midtbanespilleren. Vinner mange baller på midtbanen og er en slags hærfører.

Erlend Segberg – 5:

Ser ut til å trives godt i tospann med Nenass, men har et par ballmist og utmerker seg ikke i noe særlig grad.

Kristoffer Ødemarksbakken – 4:

Fikk sjansen igjen fra start, men det ville seg ikke helt. Gikk for skudd et par ganger, der han kanskje kunne sentret. Da hjelper det ikke at skuddene var av for dårlig kvalitet. Ut for Torbjørn Kallevåg etter 65 minutter.

Niklas Castro – 6:

Ny god kamp av Castro. Scoret det første mål med et flott skudd og får brukt kvalitetene sine 10er-rollen.

Simen Bolkan Nordli – 4:

Til han å være, så var dette en anonym kamp fra Nordli. Skaper ikke like mange sjanser som han vanligvis gjør. Byttet ut etter 65 minutter for Mamadou Diaw.

Sigurd Haugen – 7:

En god kamp av Haugen. Han tar for seg i duellene og lager trøbbel for motstanderen. Scoret vinnermål med en meget god avslutning og godt forarbeid. Burde scoret minst ett mål til.

Jonas Grønner – 5:

Fikk 75 minutter for Fällman og gjør en grei kamp. Roter det ikke til, som han gjorde i sesonginnledningen, og spiller trygt. Kunne kanskje avverget Groruds scoring.

Torbjørn Kallevåg:

Inn for Ødemarksbakken etter 65 minutter for å løpe og kontrollere inn ledelsen. For kort tid til å bli vurdert.

Mamadou Diaw:

Inn for Nordli etter 65 minutter. Gjør jobben sin defensivt og særlig i sluttminuttene var han god til å holde på ball.