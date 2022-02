Bronse til Thingnes Bø: – Jeg ble plutselig veldig sliten

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) En thriller av en 20-kilometer så ut til å gå mot det helt store for Johannes Thingnes Bø (28). Så dukket franskmannen Quentin Fillon Maillet (29) opp fra «intet».

SEIERHERRE: Quentin Fillon Maillet hadde et enormt tempo ute i løypa og gikk inn til OL-gull på normalen.

Med to bom gikk Fillon Maillet inn til gull, over et halvt minutt foran Johannes Thingnes Bø som tok bronsen. Nordmannen pådro seg også to tilleggsminutter. Anton Smolski, som aldri hadde prestert bedre enn en 19.-plass på normaldistansen, skøyt 20 av 20 og tok sølvet.

– Det var et veldig bra løp egentlig. Men jeg er et halvt minutt bak gullmedaljen, og ser jo at en treff mer hadde betydd en sjanse. Jeg gjør et godt gjennomsnittlig løp, og skyter litt over 90 prosent. Det er litt over snittet for min del. Langrennsformen kjennes bra ut, og i dag er det et langt løp i høyden. Jeg er veldig fornøyd med bronsen, sier Thingnes Bø til VG.

Men han irriterer seg tydelig over bommen på den siste skytingen.

– Jeg ble plutselig veldig sliten inn mot siste skyting. Man vet nesten ikke om man orker å kjempe for det, men jeg kom i gang. Samtidig var jeg litt for sliten. Da kom bommen. Jeg liker ikke å se at det er typisk, men vi har sett det før og kommer til å se det igjen. Det er utrolig vanskelig å senke fem på siste skyting. Men når jeg blir slått av en med like mange bom er det helt greit, sier skiskytteresset til Discovery.

Fillon Maillet var en av forhåndsfavorittene på normaldistansen. Franskmannen fikk en god start med fullt hus og ledelse fra første skyting. Litt tråere gikk det derimot på liggende. Med ett tilleggsminutt lå plutselig veien vid åpen for Thingnes Bø, men et enormt tempo i sporet sørget for at franskmannen faktisk gikk ut i ledelse etter siste skyting - til tross for ennå en bom.

Langrennstidene viste at franskmannen slo Thingnes Bø med 21,2 sekunder i sporet.

– Han var helt overlegen i dag. Det er ekstremt imponerende. Derfor tror jeg vi må være fornøyde med medalje her, sier Vetle Sjåstad Christiansen til VG.

Ute på sisterunden kjempet Thingnes Bø og Maxim Tsvetkov en intens kamp. Thingnes Bø tok inn russerens forsprang, og passerte ham inn mot mål. 49.18,5 var tiden de andre måtte slå. Tsvetkov kom 3,8 sekunder bak i mål.

Fillon Maillet passerte målstreken 31,1 sekunder foran nordmannen. Det holdt til et suverent gull.

ÉN BOM FOR MYE: Johannes Thingnes Bø vant normaldistansen med to bom i 2018. Det holdt «bare» til bronse i Beijing.

Fra startnummer 53 kom Sturla Holm Lægreid. Det mange hadde sett på som en av de største favorittene, startet normalen med å bomme på første blink. Med ett tilleggsminutt allerede på første skyting, var 24-åringen avhengig av å være tilnærmet feilfri resten av løpet.

Slik gikk det ikke, og dermed endte normalen i skuffelse med tre bom totalt. Lægreid ble til slutt nummer 15.

– Det kommer heldigvis flere løp. Jeg må bare se fremover. Det er litt spesielt å gå her. I starten måtte jeg gå sakte for å unngå syre. Det lønner seg å ikke bikke over på den fronten. Jeg har snakket med langrennsgutta om dette. De fortalte meg på forhånd at dette er en løype hvor man fort kan få «hammeren». Da gjelder det å prøve og unngå det, sier Sturla Holm Lægreid til VG.

Tarjei Bø så lenge ut til å levere et kanonløp, men det holdt ikke helt inn. Med fem blinker rett ned på både første, andre og tredje skyting snuste han på medalje. Inn mot siste skyting kunne han med fem raske treff kjempe om gullet.

Det som så ut til å bli en enorm serie ble spolert av en bom på det aller siste skuddet.

Eldstebror Bø ble nummer seks, etter å ha blitt slått med over to minutter i sporet av seierherre Fillon Maillet.

– Det var kjempebra dag på skytebanen. Jeg var rolig på sisteserien også. Jeg hadde full kontroll og var bestemt, men så ble jeg kanskje litt for rask på sisteskuddet. Det skjedde med Marte i går, og jeg føler jeg gjorde det samme. Åh, det var så hårfint. Det er tøft å oppleve det, sier VG.

Med ørsmå marginer i mot på standplass, forteller Bø at han heller ikke fikk noen hjelp av skiene.

– Jeg synes ikke jeg hadde gode ski, egentlig. Jeg tapte masse i nedoverbakkene, så jeg må ta meg en prat med smøreteamet. Det var på standplass medaljen røk i dag, men farten skulle vært større, sier 33-åringen til Discovery, som går sitt siste OL.

Det er en oppfatning Sjåstad Christiansen ikke deler.

– Jeg hadde fantastisk gode ski i dag, sier han.

Dagens resultater sørget for at Norge har medaljer i alle distanser i skiskyting hittil i Beijing-lekene.