Kapteinen frykter ikke for Oilers-frem­tiden: – En utfor­dring vi må ta

– Vi har ikke noe trussel, vi tenker bare på oss selv og gjør det beste vi kan hver dag, sier Dennis Sveum.

– Det er bra for både norsk hockey og oss at andre lag satser og bruker midler slik at det blir tettere i toppen, sier Oilers-spiller Dennis Sveum.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden