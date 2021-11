– Dere minner faktisk litt om vårt mesterlag

Ingve Bøe vant seriegull med Viking i 1991. Før Viking-festen mot FKH lørdag ser han konturene av et nytt storlag.

Ingve Bøe (foran) vet hva som kreves for å vinne seriegull. Han gleder seg til å krone lørdagens fest med seier mot FK Haugesund.

Ingve Bøe Viking-blogger

Sesongen, som startet noe trått, går med stormskritt mot slutten. Kun fire kamper gjenstår før den endelige fasiten er klar. Helgens serierunde kan fort bety mye i medaljekampen. Med blå hjerter følges det derfor ekstra godt med i nøkkelkamper. Vi snakker da:

Molde–Rosenborg, der begge lag vil går for seier

Bodø–Glimt–LSK , der nordlendingene fort kan sikre seriemesterskapet. Da blir kanarifuglene atter en parentes i seriesystemet.

Stabæk–KBK, der hjemmelaget må vinne for å ha et håp om kvalik.

Bikker resultatene der Vikings vei, er det bare å rette blikket ytterligere et hakk opp. Det fordrer at våre Vikinger gjør jobben lørdag, og med det setter ytterligere press på alle som kjenner metallsmak i munnen.

Ingve Bøe er Aftenbladets Viking-blogger.

Fornøyd med forsterkningene

Jeg er imponert over det arbeidet som har blitt lagt ned av absolutt alle i og rundt Viking denne sesongen. Steg rett vei er tatt som lovet. Spillerne har trykket avtalene laget i Sirdal til sitt bryst og bare gjør det.

Trenerne som startet i Nord-Europas lengste motbakke har bevist at de leverer varene, og ikke minst viser de at laget de styrer våger å vinne. Viking har mye å gå på forsvarsmessig, men har tightet igjen radikalt etter at David Brekalo og Gianni Stensness har funnet tonen. Rolf Daniel Vikstøl har taklet seg inn på laget til fornyet kontrakt, hvilket bare skulle mangle. Denne gjengen sammen med en omskolert Sebastian Sebulonsen, samt tryggere målvakter er høstens åpenbaringer. Og tenk når alt dette stemmer fra starten neste år ...

Det kommer til å bli en publikumsfest av dimensjoner mot FKH. Denne delen av "kampen" starter tidlig i Vågen med diverse opplegg. Oppglødde og feststemte supportere skal deretter kjøre over de fåtallige måkene som våger å innfinne seg på tribunen. Med fulle hus og stormende jubel skal de valgte elleve jages fram til seier. Veton Berisha er forhåpentligvis klar, men skulle så ikke være tilfelle fikses den biffen også. Når medaljer skal sloss om, kommer vinnerskallene og dra-til-trynene fram. Denne komboen blir uslåelig lørdag. Sann mine ord.

Mesterlaget samles

Under denne kampen skal taste-pølsene hvile. Jeg skal se lokalderbyet i en losje sammen med gode lagkamerater. Gjengen, som ledet serien fra start til mål i 1991, er endelig samlet for en heidundrende minnehelg. Vi seriemestere kan muligens strekke oss til å innrømme at det går en del kjappere i banespillet nå. At vi var smartere da og kjappere i kjeften er bare uomtvistelig. Denne påstanden kommer garantert til å bli kraftig forsterket etter en lang dags ferd mot langt over midnatt.

Vi håper å få se et feiende frisk Vikinglag som tar skikkelig grep om kampen fra start. Som vanlig er det duellkraft, vilje samt kløkt som avgjør fotballkamper. Dere minner oss alle faktisk litt om vårt mesterlag. Da er det bare å fortsatt bevise det.