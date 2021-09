Dommersjefen om Molde-straffen: – Riktig løsning

Noen mener straffen Molde fikk mot Vålerenga søndag var klar, andre mener at kontakten mellom spillerne var for «soft». Dommersjef Terje Hauge frikjenner teamet på Intility.

– En riktig løsning. Det er elementer til kontakt, siden forsvarsspilleren krysser bak angrepsspilleren. Det er forseelse nok, fastslår dommersjefen i Norges Fotballforbund etter å ha finstudert situasjonen som skapte debatt søndag kveld.

På jakt etter ballen løp Vålerenga-stopper Ivan Näsberg om kapp med Molde-spiller Martin Ellingsen på vei ut av Vålerengas 16-meter etter 41 minutter. Ellingsen gikk i bakken på utsiden av 16-meterstreken, men selve forseelsen forekom på innsiden.

Etter først å ha dømt frispark til Molde, ble det omgjort til straffespark. Det satte Ellingsen selv i mål til 1–1.

Dommer Usman Aslam fra Lier avviste etter kampen at endringen skjedde fordi teamet så på storskjermen, som viste reprise av situasjonen.

– En vanskelig situasjon. Det er corner, ballen går på motsatt side, assistentdommeren vinker på frispark. Når assistentdommeren får tenkt seg om, forstår at det var på innsiden. Som dommeren erkjenner: Det kunne vært løst på en annen måte, men slik det ender opp, blir det riktig, sier Hauge.

– De som mener det er for lite kontakt, de tar feil?

– Nei. Det er ikke feil. For dette er en interessant situasjon å diskutere. En forseelse kan absolutt forsvares, men jeg forstår at noen vil mene det blir litt for soft.

– Det handler om at forsvarsspilleren må ta ansvar for hvor han løper i denne situasjonen?

– Ja. Han krysser angrepsspilleren (Ellingsen) bak, så kommer bena til angrepsspilleren i ubalanse, så er det all grunn til å vurdere frispark. Og når vi befinner oss der vi gjør, på innsiden av 16-meteren, er det å vurdere som straffe. Så her må forsvarsspilleren ta konsekvensen for sine handlinger og bevegelser, sier Hauge og konkluderer:

– Du kan ikke si det er feil. Det handler litt om hvor du legger listen for frispark. Den diskusjonen tar vi med oss inn i vår dommergruppe, fortsetter han.

– Det var ikke aktuelt å frata dommerteamet å dømme igjen neste runde?

– På ingen måte. 2. omgang utfører han til punkt og prikke. Det er veldig sterkt å levere sånn etter å ha denne situasjonen rett før pause, sier Hauge om dommeren som leder Sandefjord-Stabæk kommende helg.

Når det gjelder bruk av storskjerm på arenaen under kamp, åpner Norges Fotballforbunds regler for at hendelser som denne kan vises én gang på storskjermen umiddelbart etterpå.

– Vi kan ikke ta Vålerenga på noe her her. Men generelt er vi skeptiske til repetisjoner som utfordrer sikkerheten og som kan bidra til en amper stemning som fører til reaksjoner på stadion, sier Hauge.

UENIGE: Dommer Usman Aslam (til høyre) diskuterer med Vålerenga-spillerne Ivan Näsberg, Jonatan Tollås Nation og Fredrik Oldrup Jensen (nummer 7).

Juridisk rådgiver Emil Waters i Norges Fotballforbund opplyser til VG at de ber påtalenemnda ta en vurdering av storskjermbruken på Intility søndag kveld.

– Man skal håndtere storskjemerne på en måte som gjør at det ikke blir krevende for aktørene nede på banen. Noen ganger kan det hensiktsmessig å stoppe ting med en gang, men én gang kan man vise alt, sier Waters til VG.

