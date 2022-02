Skadd Haaland uaktuell for ny Dortmund-kamp – kan ikke trene for fullt

Erling Braut Haaland blir ikke spilleklar for Borussia Dortmund i tide til søndagens Bundesliga-kamp mot Borussia Mönchengladbach.

Erling Haaland er i trening igjen med Borussia Dortmund.

Det bekreftet Dortmund-trener Marco Rose da han møtte pressen lørdag.

Haaland trente med reservene i klubben fredag, og det ble tolket som at nordmannen kunne bli aktuell for søndagens ligaoppgjør. Slik blir det ikke.

– Erling er ikke noe tema til kampen mot Gladbach. Han har kunnet delta på deler av treningen, men har ikke kunnet gi full innsats, sa trener Rose om den norske superspissens situasjon.

Haaland har ikke spilt for klubblaget siden 22. januar.

Sliter uten Haaland

Dortmund tapte 2-4 hjemme mot skotske Rangers i europaligaen torsdag. Det gjør at returoppgjøret til uka kan bli en farlig affære for tyskerne. Og det er den kampen Haaland for fullt siktes inn mot, ifølge tyske medier.

– Alt håp på Haaland, skrev lokalavisen Ruhr Nachrichten fredag.

Sportsdirektør Michael Zorc sparte ikke på skytset mot eget lag etter tapet for Rangers. Han kalte lagets opptreden pinlig og skammelig.

Lørdag brukte trener Rose Haalands fravær til å forklare nedturen.

– Vi har spilt 50 prosent av sesongen uten vår toppscorer. Det har i flere kamper likevel holdt til seier, mens andre kamper har vært vanskelige for oss, sa han.

– Når man mister en så viktig spiller i halve sesongen, vil det påvirke ethvert mannskap, fortsatte Dortmund-sjefen.

Skadeplaget

Haaland hadde flere skadeopphold også i høst. Den norske landslagsstjernen innledet sesongen forrykende før han pådro seg en lårsmell 19. september. Da gikk han glipp av tre ligakamper og mistet Norges viktige VM-kvalifiseringskamper mot Tyrkia og Montenegro.

Etter å ha gjort comeback for klubblaget i oktober, sendte en ny hofteskade ham på sidelinjen igjen.

Parallelt med at Dortmund sliter i sin norske måltyvs fravær, går det knapt en dag uten spekulasjoner rundt Haalands framtid. Hvor superspissen spiller neste sesong, synes å være et åpent spørsmål.

Borussia Dortmund ligger seks poeng bak tabelltopp Bayern München i Bundesliga. Det gjenstår tolv serierunder.