Koronakaos før VM-kamp – fire spillere smittet

Det østerrikske kvinnelandslaget i håndball er hardt rammet av coronaviruset bare timer før de spiller sin første VM-kamp på tolv år.

SMITTET: Sonja Frey er en av de fire østerrikske spillerne som har testet positivt på Covid-19. Her er hun i duell med danske Trine Ostergaard under en EM-kvalifiseringskamp i oktober.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Danske TV 2 melder at fire spillere har testet positivt på coronaviruset. De fire spillerne er Petra Blazek, Sonja Frey, Stefanie Kaiser og Nina Neidhart.

– Å fortelle spillerne som testet positivt at de ikke kan spille, var det vanskeligste jeg har måtte gjøre så langt fra et sportslig perspektiv. Laget vil gjøre alt de kan for å vinne den første VM-kampen på tolv år, sier sportsdirektør i det østerrikske laget, Patrick Fölser, til kanalen.

Coronatiltakene i Spania gjør at de fire spillerne må sitte ti dager i isolasjon.

Østerrike spiller sin første kamp i håndball-VM siden 2009 når de møter Kina klokken 18.00 torsdag. Der vil de bare stille med tolv spillere, i stedet for de 16 de i utgangspunktet har lov til.

De to andre lagene i gruppen er Argentina og vertsnasjon Spania.

Landslagets trener Herbert Müller testet selv positivt på coronaviruset tidligere i uken, og var ikke med laget som reiste til Spania tirsdag.

– Det var et stort sjokk for oss. Vi aner ikke hvor smitten kom fra, for vi har vært i en boble, sa Sonja Frey til danske TV 2 onsdag. Nå er hun altså selv smittet.

I åpningskampen mot Kina er det Herbert Müllers bror, Helfried Müller, som leder laget. Han er til vanlig trener for juniorlandslaget til Østerrike.

NTB skriver at den norske troppen tar smittevernet på alvor og utsetter seg ikke for noen unødvendig risiko i pandemien.

– Vi prøver å bruke litt hansker og ha avstand til andre som ikke er nordmenn. Vi gjør litt ekstra ting, sier Henny Reistad til NTB.

Det bor flere VM-tropper på samme hotell. Arrangøren har ikke satt av egne avdelinger i matsalen.

Det er allerede meldt om flere positive coronatester i VM. Ungarn har fått to spillere smittet. Alle lag frykter et smitteutbrudd i egne rekker.

Munnbind er påbudt i stort sett all aktivitet utenfor rommene på spillerhotellet og i trening eller kamp, men håndballforbundet åpnet torsdag for fotografering uten munnbind.

Norge starter mesterskapet mot Kasakhstan fredag. Så venter kamper mot Iran og Romania dagene etter. De tre beste fra gruppen avanserer til hovedrunden.