Nytt nederlag for Tasta

Tollak Emil Grinde Gismarvik scoret det avgjørende målet for Skjold i 1-0-seieren over Tasta på Modenabanen i 4. divisjon i fotball for menn mandag. Tasta har ikke tatt poeng på de siste fire kampene.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden