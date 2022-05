Slettebø sikret tre poeng for Eiger 2

Hans Marius Aakre Slettebø sto for den avgjørende scoringen for Eiger 2 i 1-0-seieren over Nærbø på Loen 1 i 5. divisjon, Rogaland - Avdeling 1 i fotball for menn.

