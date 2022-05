Tørneng bøttet inn mål for Viking 3

Ulrik Svensen Tørneng scoret fem ganger da Viking 3 vant 7-4 over Våganes i 6. divisjon i fotball mandag.

Våganes tok en tidlig ledelse i kampen etter scoring ved Håvard Klepp, men Tørneng utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål etter 19 minutter. Viking 3s samme spiller scoret 2-1 fra ellevemetersmerket etter 36 minutters spill. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 2-1 til Viking 3.

Målbonanaza etter hvilen

Ti minutter ut i andre omgang fullførte Viking 3-angriperen sitt hattrick, og Kasper Edland økte ledelsen for Viking 3 da han satte inn 4-1 fire minutter senere. Konrad Bergøy Miljeteig reduserte til 2-4 for Våganes etter 63 minutter, og rett etterpå ble avstanden mellom lagene mindre da Klepp reduserte til 3-4. Tørneng scoret sitt fjerde mål da han gjorde 5-3 etter 68 minutters spill, og samme mann satte ballen i nettet og økte ledelsen åtte minutter før slutt. Alexander Omdahl Skogstø reduserte til 4-6 to minutter senere. Viking 3 rykket ytterligere ifra da Jakob Skilbrei Kallevik økte ledelsen fire minutter før slutt. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 7-4.

Topper serien

Viking 3 har vunnet fire av sine fem siste kamper.

Eirik Sunde (Våganes) og Mohamed Ahmed Ahmed (Viking 3) fikk begge gult kort.

Etter mandagens kamp har Viking 3 15 poeng og Våganes ni poeng.

Viking 3 spiller neste kamp mot Ganddal 2 30. mai, mens Våganes bryner seg på Riska 2 to dager senere.

