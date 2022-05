Tomålshelten sikret seier for Brodd

Erik Hov Sandven viste scoringsform da Brodd seiret 4-3 over Viking 4 i G16 3. divisjon.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Viking 4 fikk et forsprang da Erik Bjelland Tengesdal satte inn 1-0 allerede etter ti minutter, men fem minutter før hvilen scoret Kasra Fagihi for Brodd. Viking 4 tok ledelsen på nytt da Sivert Milan Holm scoret fem minutter senere. Etter halvspilt kamp sto det 2-1 til Viking 4.

Brodd pådro seg utvisning

Brodd utlignet til 2-2 da Kyryl Denga satte ballen i mål etter 60 minutters spill. Dennis Strandset Reime sendte Viking 4 foran igjen da han satte inn 3-2 seks minutter senere, men Sandven sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3. To minutter før slutt ble Mathias Henden (Viking 4 G16) sendt av banen da han fikk sitt andre gule kort, og Sandven scoret sitt andre mål da han gjorde 4-3 minuttet før full tid. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 4-3.

Mye å se frem til neste runde

August Berge Forland og Lars Nicolay Nygård Basso pådro seg gult kort.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Viking 4 bryner seg på Randaberg 31. mai, mens Brodd spiller neste kamp mot Finnøy to dager senere.

Denne artikkelen er automatisk generert av NTB.

