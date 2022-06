Midtbygden snudde til seier i sluttminuttene

Brage Woie ble med sine to scoringer den store helten for Midtbygden i 2-1-seieren over Vaulen i 5. divisjon torsdag. Vaulen ga fra seg poeng for første gang siden 26. mai.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden