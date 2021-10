Fantom­omgang sendte Braathen opp 12 plasser: – Mer å hente

Både Rasmus Windingstad og Lucas Braathen imponerte stort i andreomgangen av sesongåpningen i Sölden, og endte innenfor topp ti.

OMGANGENS BESTE: Lucas Braathen kjører inn to tideler foran Rasmus Windingstad, og de to nordmennene hadde også bestetiden i andre omgang.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Jeg er veldig fornøyd, selv om et par feil gjør at jeg gir bort todeler til den lille tassen her, sier Windingstad til NRK, og peker på lagkamerat Lucas Braathen.

– Fortsatt mer å hente for begge av oss, men for et comeback å regne er jeg veldig fornøyd, sier Braathen til NRK, etter sitt første renn siden det stygge fallet i målområdet i Adelboden 8. januar.

Windingstad og Braathen startet på henholdsvis 22. og 19. plass etter en mer skuffende første omgang av det norske laget i storslalåmrennet. Andre omgangen var sterkere, Braathen noterte omgangens beste tid og Windingstad var to tideler bak bak.

Les også Karrierebeste for Tviberg i sesongåpningen: – Det var på tide

Til slutt endte Braathen på 7. plass, Windingstad til slutt på tiendeplass. Marco Odermatt vant foran Roland Leitinger og Zan Kranjec.

Tilbake var også Atle Lie McGrath, som også fikk en stygg kneskade i sveitsiske Adelboden forrige vinter. Han kjørte imidlertid ut på starten av det største henget, og rakk aldri registrere mer enn én mellomtid.

– Jeg er som et kjøttstykke som må tines litt, sa McGrath lakonisk til NRK etter utkjørselen.

Henrik Kristoffersen var beste norske med 11. plass etter første omgang og holdt på ledelsen de to første mellomtidene, men sviktet mot slutten og klarte ikke true landsmennene.

– Jeg har ikke peiling, jeg. Jeg prøvde å tyne linja nede i bunnen der, men kanskje jeg tynte det litt for langt, sier Kristoffersen til NRK.

27-åringen fra Rælingen har også slitt med en ankelskade han pådro seg etter sesongslutt i vår.

Leif Kristian Nestvold-Haugen lå på 15. plass etter første omgang, men sviktet i den andre og kjørte seg ned ni plasser.

Fabian Wilkens Solheim hektet på sin side stygt og klarte ikke fullføre, mens Timon Haugan ikke klarte å kvalifisere seg til finaleomgangen.