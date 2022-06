En ny Karlsbakk imponerer i Bryne – drømmer om å slå Viking

Etter en tung start, har det virkelig løsnet for 15-åringen. Nå gleder Tuva Seland Karlsbakk seg til å møte erkerivalen.

Tuva Seland Karlsbakk er i storform om dagen.

BRYNE STADION:

– Jeg er litt overrasket over hvor fort det har gått, sier Tuva Seland Karlsbakk ærlig.

Bryne-talentet er bare 15 år gammel, men har banket inn fem mål i 2. divisjon den siste drøye måneden. Angriperen har virkelig fått sving på sakene i sin første sesong på A-laget.

– Det var en veldig tøff overgang i starten og jeg følte jeg slet med å henge med. Jeg tenkte en periode at det ikke kom til å gå så bra, men så har det plutselig løsnet. Det er kjekt å føle at hard jobbing lønner seg, sier hun.

Karlsbakk for rettledning av Bryne-trener Terje Nesse.

Fotballgenene i orden

Karlsbakk. Angriper. Bryne. Du har kanskje hørt det før?

Tuva er lillesøsteren til Daniel, som i vinter signerte for Viking. Også han fikk tidlig sjansen for jærlaget og tok gradvis steg. Søsknene er heller ikke så ulike i spillestilen. Begge har høyde, kraft og fart som sine forser.

Fotballgenene er i orden i familien. Pappa Eivind var også fotballspiller og spilte for klubber som Bryne og Brann.

– Vi er en fotballfamilie, og vi bruker hverandre til råd og tips. Men jeg har aldri følt noe press til å velge fotball, jeg har hatt lyst til å følge den veien selv, understreker Tuva.

Hun forteller at hun ikke har trent veldig mye sammen med sin tre år eldre bror opp gjennom årene, men at de har hatt noen få økter sammen.

– Det er veldig kult å se at han er i en eliteserieklubb. Det er absolutt inspirerende, sier Tuva om broren.

Daniel Seland Karlsbakk ble hentet til Viking fra Bryne i vinter.

Sto i motgangen

Bryne-trener Tommy André Velde er imponert over Karlsbakk og synes hun viste karakter i vinter.

– Hun hadde en tyngre periode hvor ting ikke fløt like bra. Den siste halvannen måneden har hun fått et kjempeoppsving, og det skjer siden hun klarte å stå i motgangen, skryter han av eleven.

Velde har troen på at Karlsbakk kan bite godt fra seg i årene framover, dersom hun legger ned jobben som kreves.

– Hun er en målscorer og har fysikk. Jeg ser ingen grunn til at hun ikke skal kunne spille på et høyt nivå, sier Bryne-treneren.

Bryne-angriperen har akkurat fullført ungdomsskolen og har søkt seg inn på toppidrett fotball på videregående. Hun har store ambisjoner på banen.

– Drømmen er å få representere Norge, men jeg vet at veien dit er lang. Både Toppserien og spill i utlandet hadde selvfølgelig vært gøy, sier Karlsbakk.

Tommy André Velde var aktiv på feltet før storkampen.

– Viking er ikke uslåelige

Søndag står Bryne overfor en beintøff oppgave når erkerival og serieleder Viking kommer på besøk. Jærlaget har likevel troen på at de kan overraske.

– Vi har en god sjanse til å slå dem, for vi har vært veldig sterke på hjemmebane i år, sier Karlsbakk.

Rødtrøyene ligger på tredjeplass, seks poeng bak serieleder Viking. De mørkeblå tapte nylig mot Fyllingsdalen, et lag Bryne har slått i serien.

– Det viser at Viking ikke er uslåelige, selv om de er et godt fotballag. De er kjempefavoritter, det er det ingen tvil om, men på en maksimal dag er jeg ganske sikker på at vi kan slå Viking, sier Bryne-treneren.

Han mener at søndagens lokaloppgjør blir vinn eller forsvinn for deres del.

– Det er kniven på strupen. Om vi vil være med å kjempe om opprykk, så må vi vinne. Vi har ikke råd til feilskjær, sier Velde.

Førsteplassen gir opprykkskvalifisering, mens de fem beste vil få en plass i det som blir en spisset 2. divisjon fra neste år.

Sisteskanse Iselin Evje Rusdal er endelig tilbake etter hodesmellen.

Storscorer Marthe Christine Johannessen er tvilsom til Viking-kampen, forteller trener Tommy André Velde.

Bryne har slitt mye med skader og sjukdom denne sesongen og hatt førstekeeper Iselin Evje Rusdal ute med en hjernerystelse over en lengre periode.

Til Viking-kampen er hun endelig tilbake, men den solide midtbanespilleren Oline Øfsteng mister søndagens lokaloppgjør. I tillegg er storscorer Marthe Christine Johannessen tvilsom.