Jakob tirret med rekordsnakk, men: - Det er ikke rett tid for rekorder nå

To brødre i strålende humør utenfor fasjonable Møvenpick Hotel ved Genfersjøen før de begge skal løpe 3000 meter under Diamond League i Lausanne.

Jakob Ingebrigtsen går for ny seier torsdag kveld her i Lausanne, men ikke rekorder. For Filip Ingebrigtsen er det viktig å kjenne den gode følelsen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden