Kristian Skurve Håland med målshow

Kristian Skurve Håland scoret tre ganger da Frøyland vant 5-0 over Lye 1/Klepp 2 i G16 2. divisjon.

Fabian Kamil Labedzki sendte Frøyland i ledelsen etter 20 minutters spill, og så var Frøyland på farten igjen. De doblet ledelsen da Håland satte inn 2-0 etter 32 minutter. Samme lag økte ledelsen da Sondre Sandland satte ballen i nettet rett etterpå. Dermed var stillingen 3-0. Stillingen sto seg til pause.

Frøyland var suverene i andre omgang

Et kvarter før full tid la Håland på til 4-0 for samme lag, og sju minutter senere vartet samme spiller opp med hattrick. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 5-0.

Klatret på tabellen

Filip Kornel Labedzki (Frøyland G16) og Kristian Kindervåg Risa (Lye 1/Klepp 2 G16) fikk begge gult kort.

Etter tirsdagens kamp ligger Frøyland på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Lye 1/Klepp 2 er på åttendeplass med null poeng.

I neste runde er det mye å se frem til. Da skal Frøyland måle krefter med Moi 9. september, mens Lye 1/Klepp 2 møter Sandnes Ulf samme dag.

Denne artikkelen er automatisk generert av NTB.