Mann siktet for voldtekt etter Brann-nachspielet

Politiet har siktet en mann for voldtekt etter nachspielet som fant sted på Brann Stadion. Han erkjenner ikke straffskyld.

SETT OVENFRA: Brann Stadion.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Politiet bekrefter VGs opplysninger om siktelsen torsdag morgen.

Mannen er siktet etter paragraf 291 i straffeloven, som omhandler seksuell omgang med vold eller truende atferd.

Den aktuelle siktelsen ble tatt ut etter at politiet tok beslag i telefonen hans, noe som betyr at det er en såkalt teknisk siktelse, får VG opplyst.

– Det har ikke vært aktuelt med noen pågripelse, sier politiadvokat Lillan Anderson Kleppe i Vest politidistrikt til VG.

«Etterforskningen etter nachspielet på Brann Stadion pågår fortsatt og politiet jobber aktivt med saken. Det er foreløpig for tidlig å si noe om når saken er ferdig etterforsket», skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

Politiet har etterforsket to episoder som dreier seg om seksuell omgang mellom den fornærmede kvinnen og den siktede mannen i løpet av nachspielet på Stadion, får VG opplyst.

De to skal ha forklart seg tilnærmet samsvarende om den første episoden, mens det er den andre episoden hvor de er uenig om hendelsesforløpet og som har vært politiets hovedfokus så langt i etterforskningen, ifølge VGs opplysninger.

Den siktede erkjenner ikke straffskyld.

Mannens forsvarer, John Christian Elden, sier i en kommentar til VG at han er orientert om at politiet har beslaglagt mobilen til hans klient,

– Jeg kan ikke se grunnlag for dette da hverken forklaringene fra andre involverte eller min klient sannsynliggjør at noe straffbart har funnet sted som han er involvert i, sier Elden og fortsetter:

– Min klient samarbeider fullt ut med politiet, og håper saken henlegges i løpet av kort tid, da det er sterkt belastende å ha en mistanke hengende over seg på denne måten.

Politiet skriver i pressemeldingen at de har gjennomført en rekke avhør i saken og flere fremdeles gjenstår.

Den fornærmedes bistandsadvokat, Beate Hamre, sier følgende til VG etter at politiet besluttet å ta ut siktelse i saken:

– Min klient har forklart til politiet hva hun ble utsatt for denne natten. På bakgrunn av blant annet hennes forklaring, har politiet tatt ut siktelse for voldtekt. Min klient er fortsatt sterkt preget av det hun ble utsatt for. Utover dette gis det ikke ytterligere kommentarer.

Fredag 13. august ble det kjent at politiet åpnet etterforskning knyttet til et mulig seksuelt overgrep etter et nachspiel på Brann Stadion. Tolv Brann-spillere og syv kvinner var til stede under et nachspiel som fant sted natt til den foregående tirsdagen, den 10. august.

VG har vært i kontakt med daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen, etter at siktelsen ble kjent. Pressetalsmann Thomas Brakstad opplyser at Johannesen først vil uttale seg etter dagens Brann-trening. Den er i gang klokken 10.00.

Politiet etterforsker samtidig en annen sak som omhandler en mulig voldshendelse samme natt etter at en av kvinnene som deltok på nachspielet anmeldte en annen deltager. Den mistenkte i den saken er en annen enn mannen som nå er siktet.

– Politiet undersøker om kvinnen har blitt utsatt for kroppskrenkelse, men jeg kan ikke gå inn i detaljer om denne saken, sier Kleppe til VG.

– Jeg kan dessverre ikke kommentere de anmeldte forholdene, sa bistandsadvokat for den fornærmede, Hilde Cecilie Matre, til VG onsdag.

Brann-trener Eirik Horneland karakteriserte hele situasjonen som «ekstremt utmattende» for spillergruppen i et intervju onsdag.

– Jeg tror alle skjønner at dette begynner å bli utmattende og frustrerende. Men det er en situasjon vi har satt oss i selv og da må vi håndtere det. Det viktigste nå er å komme helt til bunns, sier Horneland, som legger til at han ikke kjenner saken fullt og helt.