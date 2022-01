Hevder manipulerte renn sikret 62-åring OL-plass

Den østerrikske avisen Kronen Zeitung skriver at flere «små» skinasjoner har manipulert nasjonale mesterskap for å sikre seg flere OL-plasser.

KLAR FOR OL: Meksikanske Hubertus von Hohenlohe (62) er klar for sitt syvende OL. Han deltok for første gang i lekene i Sarajevo i 1984.

– Det er bittert når medaljekandidater, store toppstjerner, må se på, sier de østerrikske alpinkometene Matthias Mayer og Vincent Kriechmayr etter at det ble klart at det østerrikske herrelaget i alpint ikke fikk oppfylt makskvoten på elleve løpere i OL.

Jamaica og Kapp Verde arrangerte et åpent nasjonalt mesterskap 12. og 13. januar i Liechtenstein kalt «Malbun Exotic Nations Cup».

Der skal Jamaica, Argentina og Mexico ha laget en avtale som gikk ut på at lavere rangerte løpere skulle slå høyere rangerte løpere.

Løpene i mesterskapet skal ha sikret OL-plassene.

Fakta FIS-poeng: FIS-poeng består av løpspoeng og tillegg. Hvis det bare er ti deltagere til start, slik tilfellet var i de fire løpene i Malbun, og løpere som er lavt rangert får bedre resultat enn de høyere rangerte løperne, men er innenfor topp ti, påvirker dette beregning av tillegget (løpets verdi). Poengene regnes ut fra gjennomsnittet av fem løp. Les mer

Argentinske Cristian Javier Simari Birkner (41) var blant dem som var med i rennene.

Argentineren kjører til vanlig i verdenscupen og er langt høyere rangert enn de andre deltagerne som kjørte i Malbun. Resultatene til Birkner (1.-, 4.-, 5.- og 6.-plass) sørget for at den 62 år gamle meksikaneren er klar for OL i Beijing.

Von Hohenlohe hadde ikke kjørt noen renn tidligere denne sesongen.

VETERAN: Hubertus von Hohenlohe har blitt en veteran i alpinsirkuset. Her avbildet fra VM i Sestriere i heisen sammen med Atle Skårdal.

– De lager regler som ingen forstår. Små nasjoner kvalifiserer seg, og nå er det en skandale. Vi ønsket aldri å ta plassene til Østerrike. Det er dere som lagde reglene. For å gjøre det veldig klart var Mexico allerede kvalifisert lenge før disse rennene, skriver von Hohenlohe på Instagram.

Meksikaneren har deltatt i seks OL fra før. Han debuterte 24 år gammel i lekene i 1984 i Sarajevo. Hans beste plassering i OL er 26. plass fra slalåmen i sitt første OL. Han er også kjent som fotograf, businessman og popartist under navnene Andy Himalaya og Royal Disaster.

Veteranen har også latt seg intervjue om de kontroversielle rennene av den sveitsiske avisen Blick. Der sier han at rennet umulig kan ha vært manipulert ettersom det ble streamet.

– Du sender ikke direkte hvordan du raner en bank eller stjeler fra folk, argumenterer han og retter skylden mot FIS:

– Det at den østerrikske kvoten er direkte avhengig av om Jamaica, Kapp Verde eller Saudi-Arabia kvalifiserer seg – det er den dummeste regelen jeg noen gang har hørt.

KUNNE MISTET OL: Max Franz var en av dem som sto i fare for å miste OL-plassen sin etter å ha blitt tatt ut.

For flere store skinasjoner som Østerrike, Italia, Frankrike og USA mistet OL-plasser etter mesterskapet i Malbun. Men den østerrikske sportsdirektøren for alpint, Toni Giger, fant elleve ubrukte plasser i snowboard og skicross og spurte OL-sjefene om de ubrukte plassene kan gis til alpinistene.

Det fikk de innvilget.

– Vi er glade for at IOC og Det internasjonale skiforbundet (FIS) har funnet en god løsning. Med Max Franz og Stefan Brennsteiner kan ytterligere to alpinister registreres for OL, sier ÖOCs (Den Østerrikske Olympiske Komite) generalsekretær Peter Mennel i en uttalelse.

Før det ble klart at Østerrike fikk innvilget makskvoten på elleve løpere, var det fullstendig krise i de nasjonale mediene.

– Hvis det ikke skjer et mirakel, får bare ni østerrikske herrealpinister starte i Kina. Grunnen til dette er utrolig: Som rapportert fikk «små» skinasjoner startplassene grunnet manipulerte løp, skrev Kronen Zeitung og fortsatte:

– Vår allerede ekstremt lille tropp krymper fra elleve til ni. Feil. Det er et smutthull i regelverket til FIS som har eksistert i årevis, men som aldri har blitt endret, som nå ble utnyttet.

– Det er en skandale, uttalte sportsdirektør Giger.